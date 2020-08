Guaidó: “Solo en dictadura se le pone apellido a una elección”

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó este jueves las razones por la que partidos de la oposición venezolana decidieron no participar en las próximas elecciones parlamentarias en diciembre y aseguró que pronto hablarán de “acciones” para acompañar esta decisión.

En el programa semanal del encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos en Venezuela, James Story, por redes sociales, Guaidó indicó que las elecciones deben ser “libres, justas y verificables”.

“Solo en dictadura se le pone apellido a una elección, debería ser simplemente una elección. Hoy en Venezuela la lucha democrática es precisamente que decidamos”, apuntó el también presidente de la Asamblea Nacional.

Guaidó señaló que para que unos comicios tengan esas características debe haber un árbitro independiente, garantías del derecho a elegir y ser elegido, un cronograma de elecciones presidenciales y parlamentarias y observación internacional, entre otros.

Analistas: Comunicado conjunto de la oposición marca una nueva fase política en Venezuela Voceros de los partidos políticos de la oposición venezolana afirman que anunciarán una estrategia “democrática, movilizadora y real, que va a tener consecuencias reales y no simbólicas”. El domingo más de 20 partidos anunciaron que no concurrirán en las elecciones parlamentarias.

El mandatario también celebró el hecho de que unos 27 partidos opositores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro se unieran para tomar la decisión de no participar formalmente en las elecciones parlamentarias.

Sin embargo, apuntó que, tras esta decisión, “falta la parte de la movilización, de ejercer la mayoría”. “No es suficiente los partidos políticos, vamos a incorporar a todos los sectores de la sociedad civil, activamente, no solamente a un pacto que relance todo el pacto unitario, sino que ejerza acciones”.

Apuntó que hay varias opciones concretas para las próximas semanas que acompañarán esta “no participación” a los comicios convocados para el 6 de diciembre.

Story ratificó el apoyo a la decisión de no participar en las elecciones debido a la falta de garantías. “Ya lo he dicho y vamos a continuar diciéndolo: no a la farsa, no a la represión, no a la censura”, apuntó el diplomático.

El gobierno en disputa ha hecho reiterados llamados a la participación el próximo 6 de diciembre.