Guaidó revela esfuerzo para lograr convenio con la DEA

CARACAS - El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reveló este jueves el esfuerzo de su comisión encargada de seguridad para lograr un acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) de Estados Unidos.

Durante el programa semanal del encargado de negocios de la Oficina Externa de EE.UU. en Venezuela, James Story, Guaidó indicó que: “la comisión de seguridad e inteligencia policial [del gobierno interino] ha venido trabajando para un acuerdo en materia de cooperación, estamos finiquitando detalles, para ampliar labores no solo de inteligencia, sino de acción en contra del narcotráfico. Es decir, lograr un acuerdo Venezuela-EE.UU. con la DEA”.

El también presidente del Parlamento venezolano, aseguró que esta nueva acción se da en el marco para aumentar la presión internacional y la ruta presentada por el gobierno interino que representa.

La DEA salió de la nación sudamericana hace 15 años después de que el gobierno del expresidente Hugo Chávez cortara relaciones con Washington.

EE.UU. lanza operación contra el narcotráfico en el Caribe, con Venezuela en el punto de mira El secretario de Defensa, Mark Esper, afirmó que "el régimen ilegítimo de Maduro depende de los beneficios de la droga para mantener su poder opresor".

Por su parte, el diplomático estadounidense aseguró que su país se “tomó en serio” los señalamientos de la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sobre las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela, que le llevó a pedir su disolución. “Estamos en este momento pensando cómo podemos nombrar a la FAES como un grupo terrorista”.

Sobre el punto de la FAES, el mandatario interino venezolano explicó: “Estamos trabajando también en conjunto para otorgar no solamente las evidencias, sino también las herramientas, para que pueda ser designado grupo terrorista”.

Diferencias en la oposición

Guaidó respondió a los recientes desacuerdos entre él y el grupo de la oposición que no va ir a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y otros, donde se encuentra el ex candidato presidencial Henrique Capriles, que aseguran que no se puede “regalar” el Parlamento, resaltado la importancia de la unidad.

Primero, explicó, porque la unidad permite conformar un equipo multidisciplinario y diverso, “porque creemos en ella”; y segundo, desde el punto de vista práctico, porque es necesario para “participar, para marchar, para protegernos”.

Guaidó indicó que si bien entiende las diferencias que puedan surgir, indicó que sigue apostando a la unión de todos los sectores, pero no como “un fin último”, pero como “vehículo” para lograr un resultado común.