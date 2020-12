Juan Guaidó: El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario evidente

CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA. - La oposición de Venezuela aseguró que la jornada electoral parlamentaria de este domingo estuvo marcada por la abstención, pero que se mantendrán hasta poder lograr elecciones “libres”.

“El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y su fraude”, aseguró el presidente interino Juan Guaidó en un mensaje publicado en sus redes sociales la noche del domingo antes de conocerse los resultados oficiales.

Durante la jornada de este domingo, candidatos del gobierno y de un segmento de la oposición hicieron constantes llamados a la participación. Unos alegando que era la forma de “recuperar” la Asamblea Nacional, y otros indicando que quedarse en casa no era la solución.

En un recorrido por centros electorales que hizo la Voz de América por Caracas y Maracaibo, en el estado Zulia, la ciudad más poblada de Venezuela, en el occidente del país, pudo constatar la poca afluencia de votantes.

Guaidó apuntó en su mensaje que los “fraudes no son nuevos”, pero ninguno sirvió para solventar los problemas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, y "esta vez no será diferente".

“Con cada fraude que han cometido, solo se han venido incrementando la crisis, la presión y el aislamiento nacional e internacional”, señaló Guiadó.

El también presidente de la actual Asamblea Nacional indicó que el gobierno en disputa buscará tomar “por asalto” el Palacio Federal Legislativo, e incluso no descartó que intenten “adelantar ese asalto a los próximos días de diciembre”.

“Tratarán con persecución ocultar a la legítima representación de Venezuela, pero no lograrán levantar ni una sola de las medidas de presión. No lograrán arreglar la crisis hasta que haya democracia”, sentenció.

Como respuesta a estas elecciones, 37 partidos opositores convocaron a una consulta popular que iniciará de manera virtual este lunes 7 de diciembre y tendrá su fase presencial el próximo sábado 12 de diciembre.

Guaidó indicó que este llamado lo hacen porque: “Es necesario que la voz del pueblo siempre se exprese. Porque necesitamos mantenernos unidos y movilizados. Y porque, con ello, tendremos mayor fuerza para lograr las acciones y medidas nacionales e internacionales que necesitamos para solucionar la crisis de Venezuela”.

“La Asamblea Nacional seguirá en funciones para lograr elecciones parlamentarias y presidenciales libres que permitan comenzar la reconstrucción del país”, afirmó.

Por parte del gobierno, ante de los resultados, el jefe de campaña del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y candidado, Jorge Rodríguez, aseguró que no se podía adelantar, pero agradeció al país por la participación.

“Los que tanto daño hicieron, los que tanto maltrataron a este pueblo de Venezuela con sanciones, con bloqueo, con agresiones, con intentos de incursiones militares contra Venezuela, ya son pasado. Ya son polvo cósmico”, afirmó.

Venezolanos votan en cuestionadas elecciones parlamentarias entre mascarillas y pocas colas En este proceso se eligen 277 diputados entre 14.400 candidatos en los 23 estados y la dependencia federal del país.

80% de abstención

Más temprano, el diputado Freddy Guevara fue el encargado de, en representación del observatorio parlamentario “contra el fraude”, de presentar las cifras que obtuvieron de esta jornada electoral.

“Lo que hemos visto el día de hoy es algo que no se puede tapar con un dedo”, apuntó el parlamentario, agregando que hubo centros de votación vacíos y observadores internacionales “increpados por el pueblo”.

“A este momento, la información que hemos recopilado de manera independiente nos permite afirmar que más del 80% de los venezolanos le dijo no al fraude (…) El 80% del país dijo no me la calo a Maduro”, aseguró.

Guevara recordó que un 71% del electorado participó en las elecciones de 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría calificada.

Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, indicó que no están “alegres” porque “la democracia ha sido confiscada en Venezuela”, pero que eso no les quita la “esperanza de seguir luchando”.

“Nuestra felicidad depende de la lucha que hoy como venezolanos demostramos que estamos dispuestos a librar”, afirmó. Hizo un llamado al “pueblo democrático” de activarse este lunes con la consulta popular convocada por la oposición.

¿Por qué la oposición venezolana decidió no acudir a votar? Los partidos leales a Juan Guaidó critican que el chavismo haya usurpado funciones del Parlamento para escoger judicialmente al nuevo Consejo Nacional Electoral. La OEA y la Unión Europea desconocen las elecciones por considerar que no será un proceso justo ni democrático.

Alerta internacional

El gobierno interino de Guaidó envió una alerta internacional a través de su canciller Julio Borges, en la que notifica a los países con nexos diplomáticos con Venezuela que en el proceso de votaciones de este domingo no existieron "garantías democráticas” y se violentaron los postulados constitucionales.

“La dictadura se empeñó en destruir la confianza en el voto al elegir ilegalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) y confiscar las tarjetas de los partidos políticos de la alternativa democrática”, denunció el diputado, hoy en el exilio.

En su carta, advierte que la observación internacional fue “la de países que se empeñan en sostener al régimen y que no cuentan con una vocación democrática”, entre los que mencionó a Rusia, China, Turquía, Cuba e Irán.

Borges criticó, además, que Maduro usara “el hambre y la crisis como arma política” para elevar los porcentajes de participación del proceso. Tachó esa estrategia como una “acción criminal” que juega con las necesidades del pueblo.

En un escrito posterior, el canciller del gobierno interino urgió a la comunidad internacional a “aumentar la presión” contra Maduro luego de las votaciones. “Esta es la única forma de lograr unas elecciones libres”, apuntó.