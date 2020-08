El gobierno de Maduro indulta a decenas de parlamentarios y presos políticos

CARACAS - El presidente del Gobierno en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un decreto en el que concede indulto a 110 presos políticos y parlamentarios opositores que se encuentran detenidos, en el exilio o en la clandestinidad.

“El presidente de la República se encuentra facultado para conceder indultos en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, dando como resultado la extinción de la acción penal o de la condena y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal” señala el decreto leído por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez.

“Los órganos policiales, militares y del servicio penitenciario deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes a las personas mencionadas en el presente decreto”, puntualiza el texto.

La medida incluye al jefe de despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, y a los legisladores Gilber Caro, Renzo Prieto, Ismael León y Tony Geara, que se encuentran detenidos en instalaciones de los organismos de inteligencia del Estado.

Miguel Pizarro, José Guerra, Freddy Guevara, Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa, Mariela Magallanes, Richard Blanco, Luis Stefanelli, son otros de los diputados contenidos en la medida.

Al responder a preguntas de periodistas, el ministro de comunicación del Gobierno en disputa dijo que han conversado con distintos actores políticos y aseguró que muchos “han venido asumiendo una posición de participación en el próximo proceso electoral”, en el que la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar por considerarlas un “fraude”.

“No existe de parte del presidente Maduro ninguna intención de saber si alguna de estas personas que han recibido indulto decide o no participar como candidatos, esa es una decisión personalísima (…). No hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento de este decreto y la participación o no en el evento electoral” resaltó Rodríguez.

Reacciones

Consultado por la Voz de América, el parlamentario José Guerra , quien figura en la lista de indultados, reaccionó reiterando que no ha cometido “ningún delito”.

“Me estoy enterando de esa medida de indulto. A mí no tienen porqué indultarme, porque yo no he cometido ningún delito; a mí me fabricaron unos supuestos delitos en un proceso espurio en el cual no había ninguna prueba contra mí, ni contra los compañeros conjuntamente conmigo” afirmó.

Guerra agregó que analizará “el contenido” y detalló que va a esperar “que se haga oficial”.

“No se ha publicado en gaceta oficial , tengo que verlo y analizar con mis compañeros cuál es al actitud y la posición que vamos a adoptar con respecto a esta medida que hoy ha anunciado Jorge Rodríguez”, declaró Guerra.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria Mariela Magallanes, aseguró que “ni Maduro es presidente, ni en Venezuela hay Estado de derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes de una tiranía criminal”.

El diputado Americo De Grazia también se pronunció en sus redes sociales.

“Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle”, sostuvo.

Maduro había adelantado el domingo que habrían anuncios y decisiones orientadas a “un proceso de reencuentro y reconciliación”.

“Estoy totalmente de acuerdo con los pasos que se están dando en el Consejo Nacional Electoral para ampliar las garantías electorales, políticas, institucionales para ampliar el clima de confianza que nos lleve no solo al escenario electoral del 6 de diciembre, sino pensar más allá, en los nuevos escenarios” dijo en una transmisión del canal del Estado.