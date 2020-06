Expertos: caso de Alex Saab es histórico para Venezuela

WASHIGNTON D.C. - El caso de Alex Saab es histórico para Venezuela por varias razones y su enjuiciamiento desestabilizaría la “red criminal” que es el régimen de Nicolás Maduro afirmaron expertos en la Iniciativa CSIS Future of Venezuela del Center for Stratigic and International Studies.

Durante un evento virtual el viernes, organizado por el grupo de pensamiento con sede en Washington, Vanessa Newmann, presidente de Asymetrica y Ad honorem representante de Venezuela en el Reino Unido e Irlanda, dijo que “el régimen en Venezuela es en realidad una organización criminal. Y no es una declaración política. Es una declaración de hechos. Si miras lo que los motiva, cómo operan, cómo se mueven, cómo están motivados por dinero, la gente con la que trabajan, son todas organizaciones criminales. El pueblo venezolano está siendo oprimido por criminales”.

Saab, quien supuestamente ayudó al gobierno en disputa de Maduro a lavar cientos de millones de dólares de fondos estatales, fue sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos y acusado por fiscales en el Distrito Sur de Florida el año pasado.

Saab ha seguido actuando como un financiero clave para el “régimen de Maduro”, afirma Newmann.

Informes indican que Saab se dirigía a Irán cuando fue arrestado en Cabo Verde el 14 de junio.

Habrá interferencia extranjera en el caso Saab

Vanessa Newmann destacó que "absolutamente" habrá interferencia de otros países como Irán, Turquía, China y Rusia en el caso Saab. "El problema con la corrupción es que provee un punto de entrada para intereses extranjeros para influenciar esos actores que se vuelven contra el pueblo, que es exactamente lo que sucede en Venezuela", agregó.

Alex Saab ha sido durante mucho tiempo un objetivo de alta prioridad para Estados Unidos, y su caso es ilustrativo de las redes masivas de corrupción que han sostenido al régimen de Maduro durante años mientras los venezolanos experimentan una crisis humanitaria afirma Fernando Cutz, asociado senior del Cohen Group.

Las implicaciones del arresto de Saab, su papel dentro del contexto más amplio de corrupción en Venezuela, así como el papel de las acusaciones en la campaña de máxima presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro fueron los temas abordados por el panel de expertos en CSIS.

EE.UU. no tiene tratado de extradición con Cabo Verde, sin embargo aun se puede trabajar por canales diplomáticos indica Cutz.

"El hecho de que que decidieron [Cabo Verde] arrestarlo, una decisión probablemente hecha a alto nivel, para mi es indicativo de que están al menos de alguna forma considerando el siguiente paso que sigue a un arresto. Entonces me inclino hacia el lado optimista. Pienso que hay seria consideración sobre esto", dijo Fernando Cutz.

Con respecto al proceso judicial en el caso Saab, Joshua Goodman, corresponsal de Associated Press en América Latina dijo que “lo que todos esperamos es que los jueces en Cabo Verde, como los fiscales en EE.UU. vean la evidencia y sigan estrictamente la ley”.