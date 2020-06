Universitarios venezolanos se preguntan con preocupación qué vendrá tras la pandemia

CARACAS - Crece la incertidumbre en la población universitaria ante culminación de sus estudios y su futuro laboral, a pesar de la flexibilización establecida por el gobierno en disputa, bajo la fórmula “7x7”, siete de días de cuarentena radical y 7 días de apertura parcial, para combatir el coronavirus.

A pesar de mostrarse optimista, José Romero, estudiante del último año de Derecho, relata que está llevando lo mejor que puede el tema de la cuarentena. Sin embargo, la angustia por lo que suceda con su carrera es algo que está latente, puesto que asegura que no ha recibido clases, ni siquiera a distancia, durante el último trimestre.

“La cuarentena se ha seguido extendiendo, aun así con esta nueva flexibilización que han intentado colocar, la universidad y la educación no está incluida en esa flexibilización, entonces por ahora no se ha podido avanzar en actividades presenciales. Sin embargo, siempre hemos tendido a la adaptabilidad, es decir, cada uno de los conocimientos al final nos dan esa base para enfrentarnos a la sociedad”, afirma Romero la Voz de América.

En este sentido, y debido a la pandemia, Ezequiel Montilla, integrante de la Federación de Centros de Estudiantes Universitarios, manifestó que el mercado laboral nacional es sumamente limitado.

“Actualmente, en Venezuela, ejercer una carrera es completamente difícil, porque el acceso laboral es muy limitado y como va a quedar la economía después de la pandemia va a ser aún más difícil, ejercer una carrera en el futuro es algo completamente incierto para nosotros”, indica el joven.

El estudiante de historia de la Universidad central de Venezuela (UCV), Ricardo Millán, por su parte, dijo que hasta el momento, no sabe cómo podrá culminar sus estudios debido a múltiples factores.

“No solo es el tema de ver clases, en mi caso yo soy tesista de la escuela de historia, no he podido defender, mi tutor no ha respondido, el pensar en un retorno a la universidad se complica más entendiendo que hoy la universidad carece de agua, internet, luz, los robos cada día son más evidentes”, argumenta Millán.

A pesar de las preocupaciones, el ministro de educación universitaria del gobierno en disputa, Cesar Trómpiz, informó recientemente que el 90% de las casas de estudio del país se han sumado al denominado “Plan Universidad en Casa”, para que los jóvenes puedan continuar las clases.