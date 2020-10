¿Están dispuestos los venezolanos a colocarse la vacuna rusa? 

CARACAS - La llegada a Venezuela de la Sputnik V, la vacuna rusa contra la COVID-19, ha despertado inquietud entre los ciudadanos y científicos. Mientras funcionarios del gobierno en disputa la ven como un hecho histórico, científicos recomendaron a los venezolanos no prestarse para los experimentos.

La nación suramericana recibió recientemente un primer lote para aplicar la vacuna en 2.000 voluntarios venezolanos como parte de la Fase 3 de los ensayos clínicos.

“No puedo ocultar la emoción que nos embarga de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar en la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna”, indicó Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno, al recibir el envío.

Sin embargo, en lugar de celebrar, el investigador y presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, enfáticamente alertó a los venezolanos sobre los riesgos de prestarse para el experimento. “Le digo a Venezuela y al mundo: no le hagan caso a esa vacuna que están hablando de Rusia, porque el mismo Vladimir Putin, presidente de Rusia, reconoció que apenas están en la Fase 1, y ¿cómo es que la van a traer para acá, en la Fase 3?”, apuntó el médico.

Algunos ciudadanos consultados por la Voz de América también expresaron dudas sobre los ensayos y temor por los posibles efectos secundarios:

"¿Quién me garantiza que de verdad tendrá los resultados esperados? ¿Cuando eso está en un proceso de estudio, de evaluación, de diagnóstico?”, indicó José Rosales, un ciudadano consultado.

Por su parte, Carmen Cecilia Acosta, una enfermera, indicó: “Conejillo de indias no, no me la colocaría, porque eso no está aprobado, tengo miedo a efectos secundarios".

El dirigente juvenil opositor Ricardo Millán, se opuso a que, a su juicio, se juegue con la salud de los venezolanos con esos ensayos.

"Creo que es una irresponsabilidad de la dictadura. Sabemos que la dictadura no tiene ningún tipo de interés, ni en el bienestar de la salud de los venezolanos, si ellos quieren ser los sujetos de prueba de la vacuna rusa que lo sean”, indicó el joven.

El presidente en disputa indicó el fin de semana que su hermana María Teresa Maduro y su hijo Nicolás Maduro Guerra le anunciaron que serán voluntarios en la tercera fase de los ensayos de esta vacuna.

José Manuel Olivares, comisionado de la presidencia interina para la Salud y Atención Sanitaria del gobierno interino, indicó a inicios de semana que al país en realidad no llegó una vacuna, sino solo unas dosis para ser probadas en aproximadamente el 0,07% de la población.