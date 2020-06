EE.UU.: Maduro convirtió Venezuela en "un espacio seguro para terroristas"

WASHINGTON D.C. - El coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador Nathan A. Sales, denuncia que bajo el "exrégimen" de Nicolás Maduro, Venezuela se ha convertido en un lugar "seguro" para los terroristas y advierte que "cualquier cooperación" entre Irán y un "autócrata en el hemisferio occidental" va a ser vista con preocupación.

Poco después de que el Departamento de Estado presentara su informe anual sobre terrorismo, el funcionario estadounidense conversó con la Voz de América, sobre las relaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro con organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos y otros países, así como sobre la relación de Venezuela con Irán, un país al que Washington acusa de ser el principal Estado patrocinador del terrorismo.

VOA: Embajador Sales, gracias por esta oportunidad de hablar con la Voz de América.

Sales: Es un placer, gracias por invitarme.

VOA: Con respecto al informe más reciente sobre terrorismo, me gustaría hablar sobre Venezuela. ¿Cuáles son los puntos más importantes que puede resaltar sobre la presencia de grupos ilegales en Venezuela y la relación que pueden tener con Nicolás Maduro?

Sales: Bueno, el exrégimen de Maduro en Venezuela convirtió el país en un espacio seguro para terroristas. Varias organizaciones terroristas desagradables tienen un puerto seguro para operar allí. Eso incluye a grupos como el ELN, que el año pasado cometió un ataque terrorista mortal en una academia de policía en Bogotá, Colombia. También incluye a disidentes asociados con las FARC, disidentes que rechazan los acuerdos de paz y están comprometidos en reanudar la violencia contra el pueblo colombiano y estado colombiano.

Y también incluye a simpatizantes de Hezbolá, organización terrorista respaldada por Irán. El exrégimen de Maduro, permite que estas personas operen allí. Y es inaceptable que cualquier Estado -y mucho menos uno en el hemisferio occidental- disfrute de ese tipo de relación con los terroristas.

VOA: ¿Cuál es la principal preocupación de la administración del presidente Donald Trump con respecto a Venezuela y el impacto para la región de estos grupos terroristas?

Sales: Bueno, nos preocupa cómo el exrégimen de Maduro ha destruido la democracia en Venezuela y en el proceso también ha destruido la economía. Venezuela debería ser una parte vibrante de nuestra comunidad hemisférica, como lo fue en un pasado no muy lejano. Es realmente un testimonio de lo mal que, primero Chávez y ahora Maduro, han administrado la gobernanza y la economía. Venezuela, que posee algunos de los recursos petroleros más extensos del mundo, ahora se ve reducida a importar gasolina de Irán, el peor patrocinador estatal del terrorismo.

Nuestra posición es clara. Maduro debe irse. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. La democracia y los mercados libres deben ser restaurados.

VOA: El informe también destaca los lazos financieros entre el gobierno de Nicolás Maduro y los grupos colombianos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). ¿Cómo están ayudando estos grupos a Nicolás Maduro a permanecer en el poder?

Sales: Bueno, estos grupos están allí porque Maduro los considera útiles. Operan en las regiones fronterizas bajo control entre Venezuela y Colombia. Y representan una amenaza no sólo para los colombianos y para quienes viajan a Colombia, sino que también presentan riesgos geopolíticos y estratégicos porque la inestabilidad en Colombia amenaza no solo a Colombia, sino a sus vecinos y a todo el hemisferio. Pero al usar el terrorismo como una herramienta política, grupos como el ELN y los disidentes asociados con las FARC están causando daños, que resuenan mucho más allá de las fronteras de Colombia y Venezuela.

VOA: En cuanto a las actividades que mencionó antes. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene la región en este momento?

Sales: Bueno, creo que los desafíos más importantes en la región son poner fin al terrorismo, ya que es una herramienta básica del deseo político. No recurrimos a la violencia para lograr lo que queremos lograr. Usamos el proceso político. Esa es la lección que toda democracia saludable ha aprendido. Es lo que Colombia ha aprendido. De ahí el histórico acuerdo de paz entre Colombia y muchos elementos de las FARC que acordaron dejar las armas e incorporarse al proceso político. Tenemos que asegurarnos de que ese sea el camino a seguir, no recurrir a la violencia para resolver las diferencias.

La violencia nunca ayudó a resolver las diferencias y solo empeora las cosas. Entonces, nuestra esperanza es nuestra expectativa de que Colombia, Venezuela y toda la región pueda ver un progreso continuo en el que los grupos terroristas sean marginados y aislados en lugar de bienvenidos, como desafortunadamente es el caso de Maduro.

VOA: Mencionó antes también a Hezbolá. ¿Qué tipo de cooperación hay entre Hezbolá -o simpatizantes de Hezbolá- y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro?

Sales: Bueno, no puedo entrar en ninguna información de inteligencia. Pero puedo decirles que públicamente somos conscientes de los simpatizantes de Hezbolá que están presentes en Venezuela. También observamos con creciente preocupación los estrechos lazos entre el régimen de Maduro y Teherán, siendo Irán el peor patrocinador estatal de terrorismo del mundo y el principal patrocinador de Hezbolá. Hoy temprano, por ejemplo, habrá escuchado que el Secretario [Mike] Pompeo anunció la imposición de sanciones a cinco capitanes de barco iraníes que violaron las sanciones al transportar combustible de Irán a Venezuela. Es una ilustración más de los lazos profundamente preocupantes entre el autócrata en Venezuela y los autócratas en Teherán.

Y muestra que Estados Unidos está decidido a usar todas las herramientas disponibles para interrumpir ese tipo de amistad porque es una amistad que perjudica a los vecinos de Venezuela y de todo el hemisferio.

VOA: Basado en la investigación del Departamento de Estado, esta cooperación es solo financiera ¿o tal vez armas o entrenamiento o equipo?

Sales: Bueno, no puedo entrar en más detalles de lo que ya he compartido. Pero solo diría que cualquier cooperación entre el peor Estado patrocinador del terrorismo del mundo y un autócrata en el hemisferio occidental, cualquier cooperación va a ser muy preocupante. Y vamos a utilizar todas las herramientas disponibles para asegurarnos de que no se arraigue profundamente.

VOA: Finalmente, embajador Sales, el informe también revela que existe una enorme red de corrupción en los pasaportes y sistemas de identificación en Venezuela, incluida la venta de cédulas por 4.000 dólares a ciudadanos no venezolanos. ¿Para quién se expiden esos pasaportes? ¿Y por qué el gobierno de los Estados Unidos cree que puede beneficiar al gobierno de Nicolás Maduro?

Sales: Es muy importante que cualquier Estado mantenga un control estricto sobre la emisión de pasaportes porque no queremos que estos documentos de viaje caigan en manos de delincuentes organizados o narcotraficantes o terroristas o simpatizantes del terrorismo. Desafortunadamente, esos elementos están muy presentes en Venezuela. Si alguien que se ha asociado con Hezbolá o alguien que está afiliado a una organización criminal transnacional recibe un pasaporte de manera fraudulenta, ya sea de Venezuela o de algún otro gobierno, eso abre oportunidades para que esas personas viajen. Y eso es arriesgado. Es arriesgado para cualquier país que esa persona intente ingresar bajo falsas pretensiones.