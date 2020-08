Ecologistas exigen a PDVSA identificar hidrocarburo derramado en costas de Venezuela

CARACAS, VENEZUELA - Ecologistas estiman que alrededor de 20 mil barriles de un hidrocarburo, aún no identificado, se derramaron durante un accidente en la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, en la costa del estado Carabobo, en el oriente de Venezuela.

El derrame podría afectar los manglares ubicados en el Parque Nacional Morrocoy, uno de los destinos turísticos playeros más hermosos y reconocidos del país, a unos 300 kilómetros al noroeste de Caracas.

Ambientalistas exigen a la empresa estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA) informar qué tipo de hidrocarburo se derramó en las costas venezolanas, para poder determinar no sólo las consecuencias en el ecosistema, sino las acciones a tomar.

"Va a depender del tipo de hidrocarburo y de cuánto hidrocarburo llegó a la zona. No tenemos ningún tipo de información hasta el momento" afirma Alejandro Álvarez, educador ambiental.

PDVSA no explica mientras se expande el derrame petrolero que impacta a costas venezolanas Se estima que el accidente ocurrió a finales de julio en la refinería “El Palito”, uno de los complejos refinadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en las costas del estado Carabobo. La Comisión de Ambiente del parlamento liderado por el presidente interino, Juan Guaidó, anunció que se abrió una investigación y denunció que “tanto el gobierno (en disputa) como la industria (petrolera estatal) PDVSA han tratado de tapar el accidente ecológico”.

Asimismo, expertos denuncian que PDVSA continúa sin revelar el día exacto en que se registró el incidente, sin embargo, calculan que pudo ocurrir a finales de julio, pero recién en comenzó la recolección de desechos.

"Hay un plazo de más de una semana en el cual el derrame está corriendo. Eso derrame se pudo haber parado usando barreras de contención. No se hizo ¿por qué no se hizo? No lo sabemos” cuestiona Álvarez.

Los ecologistas advierten que es necesario llevar a cabo una “investigación más profunda” para poder evaluar el impacto del derrame.

"¿Qué es lo que está pasando con las arenas, con los arrecifes? Hay muchos animales que viven en esa zona, que absorben. Hay muchas cosas que podrían estar sucediendo, pero hay que determinar con certeza, sin pretender alarmar" sostiene la biologo Déborah Bigio quien habló con la Voz de América.

La VOA solicitó información oficial al Ministerio de Energía y Petróleo, pero el ente, no respondió el correo.

A través de sus redes sociales, representantes del Ministerio para Ecosocialismo del Gobierno en disputa han mostrado imágenes de las acciones que empezaron a tomar en la zona afectada, entre ellas, el despliegue de “barreras de contención y mantas oleofílicas”.

"El trabajo de limpieza de un hidrocarburo no es de un día para otro. Lo estamos sacando día a día. Lo que quedan son rastros mínimos” aseguró recientemente Josué Lorca, viceministro de Ecosociaslismo.

La Asamblea Nacional advierte que, en lo que va de año, se han registrado 3 derrames de gran magnitud, que no han sido reportados por PDVSA.