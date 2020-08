Corte de Cabo Verde rechaza otro pedido de liberación de Alex Saab

La Corte Constitucional de Cabo Verde negó la apelación de amparo interpuesta por la defensa del empresario colombiano Alex Saab, detenido desde el 12 junio en Cabo Verde por petición de EE.UU., que solicita su extradición.

“Esencialmente, la Corte Constitucional (de Cabo Verde) dijo que, dado que el amparo es un procedimiento de último recurso, todavía no tiene que decidir sobre el asunto traído a colisión por el enviado especial Saab mientras la corte que examina la solicitud de extradición no se pronuncia sobre el asunto”, afirmó el equipo de la defensa liderado por Pinto Monteiro en un comunicado. Agrega que la Corte Constitucional recomendó que Saab “vaya primero a la corte de extradición, y solo si no tiene éxito, puede él en ese momento presentar un nuevo amparo”.

La defensa argumenta que Saab no puede ser impedido de continuar su “misión humanitaria” como un enviado especial de Venezuela.

¿Por qué la posible extradición de Alex Saab a EE.UU. es tan relevante para el madurismo? Analistas observan que Maduro desea evitar la divulgación de información sensible sobre jerarcas del chavismo y evitar una nueva derrota política ante su adversario ideológico del norte.

La defensa apunta que, “al detener al enviado especial Saab, las autoridades de Cabo Verde están interfiriendo con asuntos internos de Venezuela. Esto es ilegal desde el punto de vista de la ley internacional aceptada, como también su propia Constitución, y debe ser enmendado rápidamente” y recuerda que “la ley internacional, en particular el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a Cabo Verde proveer al enviado especial Saab un recurso efectivo para desafiar esta privación injusta de su libertad”.

Con este nuevo revés, después de ver a la Corte Suprema de Justicia negar dos habeas corpus, la defensa promete, sin embargo, explorar maneras de corregir este malentendido y esclarecer en la Corte Constitucional sobre la razón por la que su razonamiento no se ajusta a las circunstancias del caso.

Alegatos

Los abogados de Alex Saab se reunieron esta semana, por primera vez, con el empresario en la isla de Sal, donde se encuentra detenido.

Se espera que en cualquier momento, el empresario, al que el gobierno en disputa de Venezuela considera un enviado especial, sea llevado a la isla de São Vicente para ser escuchado en la Corte de Apelaciones de Barlovento, que decidirá si extraditarlo a EE.UU. o liberarlo como pide Venezuela.

Saab ha sido transferido de São Vicente, donde está la corte que va decidir el caso, a la isla de Sal, presuntamente por razones de seguridad.

El proceso

Saab fue arrestado el 12 de junio en la isla de Sal cuando estaba en camino a Irán al servicio del gobierno de Venezuela.

Después de que el Tribunal de Distrito de Sal legalizó el arresto, fue llevado a São Vicente, donde la Corte de Apelaciones, la segunda instancia, validó el arresto e inició el proceso judicial.

El abogado defensor Pinto Monteiro dijo antes a la VOA que, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, autorizó el procedimiento del proceso de solicitud de extradición.

¿Puede EE.UU. extraditar a Alex Saab sin tratado de extradición con Cabo Verde? La ausencia de un tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos no impide que Alex Saab sea traído ante la justicia estadounidense, aseguran expertos, sin importar el momento en el que se emitió la alerta de Interpol.

Estados Unidos pide la extradición de Saab por cargos de lavado de dinero en bancos estadounidenses.

EE.UU. reclama la autoridad para juzgar a Saab sobre la base de que él y su socio, Enrique Pulido, usaron bancos estadounidenses para depositar unos 350 millones de dólares que según las acusaciones estadounidenses fueron defraudados a través de control de cambio de Venezuela.

El gobierno de Maduro, argumenta que Saab es un “enviado especial” de Caracas, que estaba a su servicio en ruta a Irán para obtener productos para el país. El embajador de Maduro en el archipiélago, Alejandro Correo y un equipo de abogados, fueron enviados a Cabo Verde para defender a Saab. La defensa alega que el arresto es ilegal y pide la liberación del empresario.

*Artículo orginal del servicio portugués de la Voz América