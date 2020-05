Comunidad internacional recauda 2.544 millones de euros para atender crisis de venezolanos

BOGOTÁ - COLOMBIA - La conferencia internacional de donantes, organizada por la Unión Europea para recaudar fondos y asistir a los países de recepción, así como a los venezolanos migrantes y refugiados, logró recaudar 2.544 millones de euros en contribuciones (2.790 millones de dólares) y 595 millones de euros (653 millones dólares) en donaciones.

Según informó la canciller española, Arancha González Laya, el "llamamiento a la solidaridad ha sido respondido con entusiasmo" y reiteró que los países receptores del dinero son responsables "de gestionar responsablemente los recursos".

Señaló que lo importante es que "los fondos comprometidos hoy nos van a permitir cumplir a corto plazo con el objetivo de aliviar la emergencia humanitaria y a más largo plazo poder construir desarrollo".

González Laya envió un mensaje a los venezolanos que se encuentran dentro o fuera de su país: "no están solos... La comunidad internacional no les olvida, les apoya y vamos a seguir trabajando para aportar soluciones, así como apoyar el retorno a la democracia en Venezuela".

Durante el evento, que se llevó a cabo de manera virtual, Josep Borrel, alto representante y vicepresidente de la comisión Europea, había anunciado que la Unión Europea aportará "144 millones 200 mil euros en fondos nuevos de ayuda humanitaria, cooperación de desarrollo y prevención de conflictos". Además, el Banco Europeo de Inversiones "pondrá a disposición de los países receptores de migrantes 400 millones de euros en préstamos".

Estados Unidos también se destacó con una aportación de más de 200 millones de dólares.

El jueves, el secretario de Estado Mike Pompeo, escribió a a través de Twitter que "la comunidad internacional ha vuelto a apoyar a los venezolanos que sufren el desprecio y la brutalidad de Maduro al recaudar más de $600 millones en compromisos de donantes directos. Cada día que Maduro permanece en el poder es otro día en que las necesidades del pueblo venezolano se descuidan".

The international community has again stepped up in support of Venezuelans suffering from Maduro's disregard and brutality by raising more than $600M in direct donor pledges. Every day Maduro remains in power is another day the needs of the Venezuelan people are neglected.