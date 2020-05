Colombia: ¿Qué debe hacer un venezolano para regresar voluntariamente a su país?

BOGOTÁ - COLOMBIA - El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó el jueves que los venezolanos que quieran regresar a su país, de manera voluntaria, deben comunicase con las autoridades competentes para acceder a esta petición y evitar ser expulsado o sancionado.

En una transmisión de Facebook Live, Espinosa explicó también cuántos venezolanos han salido del país, cómo se están realizando los traslados y corredores humanitarios y qué puede pasar, en caso de que incumplan las normas migratorias.

¿Qué pasos debe seguir para regresar a Venezuela?

Un venezolano que quiera regresar voluntariamente a su país, debe hacerlo a través de un proceso de tres pasos que Migración Colombia ha denominado 'Retorno Voluntario':

1. Ponerse en contacto y manifestar el deseo de regresar a la policía o el alcalde de la zona donde vive.

2. La autoridad debe comunicarse con Migración Colombia para manifestar la necesidad de los venezolanos que están interesados en regresar al país.

3. Las autoridades organizan el retorno organizado de los venezolanos a un punto de frontera.

Espinosa explicó que este retorno debe hacerse de manera organizada, sin poner en riesgo a los viajeros ni a las comunidades por donde ellos transiten.

Las autoridades nacionales y locales han coordinado un proceso que permite una movilidad de la población de migrantes "en un marco de restricción sin afectar los territorios de frontera".

El traslado de migrantes se realiza, según el funcionario, con medidas de bioseguridad necesarias.

¿Cuántos venezolanos han salido de Colombia, durante la cuarentena?

Según Migración Colombia, unos 50 mil venezolanos han regresado voluntariamente a su país desde que se anunció el cierre de la frontera el 14 de marzo. En los tres días siguientes al anuncio, 27.000 venezolanos que estaban en estado de 'migración pendular" (viajaban entre Colombia y Venezuela) decidieron permanecer en Venezuela. Y, desde comienzos de abril un poco más de 25000 venezolanos han regresado voluntariamente a su patria.

Comparado con los 1.8 millones de venezolanos radicados en Colombia, los retornos voluntarios de migrantes venezolanos a su país, desde el cierre de la frontera, representan el 1,4% de ese total.

Colombia: Más de 45 mil venezolanos han salido a causa de la pandemia Autoridades colombianas confirman que migrantes venezolanos han pedido ayuda para regresar a su país, a raíz de la crisis del coronavirus.

¿Qué pasa si un venezolano sale por su propia cuenta?

Si el migrante desconoce las normas, se expone a normas administrativas, de orden penal. "Ese migrante va a tener un proceso sancionatorio [sic], probablemente termine bajo una medida de expulsión", dice Espinosa.

"Posiblemente, en el corto plazo la vea sencilla y diga: 'Si me expulsan, entonces llego a Venezuela'. No, el problema es que van a tener una prohibición de regreso a Colombia y, si en poco tiempo, en x tiempo, deciden regresar... no lo van a poder hacer".

¿Por qué los migrantes quedan varados en los buses?

Espinosa dijo a la Voz de América que varios buses que transportan migrantes quedan varados en las calles porque "son irregulares".

Es decir, explicó, "que la población migrante contrata ese transporte [que] no tiene autorización de salida de la ciudad, no tiene autorización de tránsito por las carreteras del país y, por supuesto, no tiene un punto de salida por punto de frontera".

Reiteró que la entidad no puede "quitarle el cupo" a un migrante que ha adelantado todos los trámites para salir de Colombia frente a otro que lo ha hecho de manera irregular.

El jefe de Migración Colombia señaló que se han venido adelantando sanciones contra empresas que han movilizado a los migrantes.

Sobre la razón por la cual los dejan salir, señala que, "Primero...porque no hay capacidad en Venezuela de recibirlos, de manera masiva. y dos, porque tenemos que protegerlos".

Indicó además que, Migración Colombia no paga el transporte, sino que ayuda al que voluntariamente quiere salir a ese espacio migratorio. "No podemos desde la perspectiva financiera ni jurídica pagar esos buses", aclaró Juan Francisco Espinosa.

El funcionario colombiano alertó sobre los fraudes, señalando que Migración Colombia no cobra por hacer ningún trámite, ni prestar ningún tipo de transporte; también instó a los migrantes a denunciar este tipo de casos.

En fotos: Más 700 venezolanos retenidos en peaje de Colombia exigen paso para regresar a su país Más de 700 migrantes venezolanos llevan tres días estacionados en buses al norte de Bogotá, esperando que las autoridades les permitan seguir camino hasta la frontera en Cúcuta.

¿Qué capacidad tiene Venezuela para recibir a sus ciudadanos?

Según el director de Migración Colombia, Venezuela tiene capacidad limitada para recibir a sus connacionales, una situación que "se escapa de [las manos de] las autoridades colombianas".

Aclaró que con base en la capacidad que tiene Venezuela, "distribuimos una operación logística para evitar que estas personas pasen tiempo innecesario en un bus o en el borde de una carretera". Y añadió que por esa razón, la salida, "se está haciendo de manera organizada y controlada para evitar represamientos en la frontera".

Según detalló Espinosa, la salida es de 200 personas por Norte de Santander, 100 por Arauca y excepcionalmente, 100-200 por La Guajira.

No obstante, aclaró que es un tema "que oscila". El jefe migratorio colombian se refirió al trato con la entidad migratoria venezolana -sin aclarar si se trata de el gobierno en disputa de Nicolás Maduro o del encargado de Juan Guaidó-.

"Ellos también tiene limitaciones, tienen necesidades. Inicialmente, nos hablaron de un cupo de 600 personas diarias por Cúcuta. debido a la cantidad de personas que hay en el estado Táchira, [luego]fueron reduciendo a 200".

Por la Guajira no hay capacidad permanente, dijo, por lo que explicó que se han logrado abrir corredores específicos, pero no diarios. En Arauca, indicó, pasa algo similar, pero además no hay paso los domingos por ser día de descanso y la migración debe darse en un horario específico.

Añadió que hay días donde los funcionarios permiten el paso de más personas o se da prioridad a los caminantes que llegan en malas condiciones.

¿Cómo funciona un corredor humanitario?

Sobre el funcionamiento del corredor humanitario, Espinosa apuntó que: "Es un procedimiento excepcional uno a uno [individual], de manera coordinada, con la autoridad migratoria venezolana. Va saliendo persona por persona en un especifico punto en un proceso organizado para que pueda continuar su ruta migratoria, al interior de Venezuela".

En ese caso, aclaró el jefe de Migración Colombia, no quiere decir que haya un espacio o corredor físico en la frontera donde la gente pueda entrar y salir, porque la frontera está cerrada.

¿Hasta cuándo estará habilitado el proceso de retorno voluntario?

Respecto al tiempo que permanecerá en vigencia el proceso de retorno voluntario desde Colombia para los migrantes venezolanos, Juan Francisco Espinosa respondió que: "Es incierto", y agregó que, "depende de cómo se comportará la situación actual". No obstante, informó que desde este martes 12 de mayo se publicará un documento informativo permanente sobre el comportamiento y movimiento de este fenómeno.