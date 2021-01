La CIDH dicta medidas cautelares para pacientes con esclerosis múltiple en Venezuela

CARACAS - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a emitir medidas cautelares a favor de pacientes venezolanos, en esta oportunidad a 20 personas con esclerosis múltiple.

La decisión, tomada a principios del mes y publicada la semana pasada, se da tras considerar que el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de estas personas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable”, indican en el comunicado.

Rafael Gordon Ramos, abogado de la organización Defiende Venezuela y quien ha llevado el caso, explicó este lunes en una rueda de prensa que se trata de una extensión de una medida anterior, que empezó a trabajarse en 2018 y fue otorgada en abril de 2019, para un paciente con cáncer y otros tres con esclerosis múltiple.

En la resolución, la 4/2021, la comisión pide al Estado iniciar las acciones necesarias para proteger a estos pacientes, mediante la adopción de las medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado.

Lo que nos interesa a nosotros es simplemente que estas personas tengan su tratamiento”

Rafael Gordon Ramos, abogado de Defiende Venezuela

“El Estado asumió el compromiso de entregar el tratamiento, es decir, como parte de una garantía al derecho a la salud y lo que nosotros estamos enmarcando nuestra lucha es justamente por el tema del cumplimiento a ese derecho a la salud”, explicó Gordon.

A su entender, el argumento económico, de “guerra económica” y “medidas sancionatorias” expuesto por el Estado venezolano en otras ocasiones, no es válido.

Una situación "bastante difícil"

En la rueda de prensa también estuvo María Eugenia Monagas de Paris, presidente de la asociación civil de pacientes con esclerosis múltiples de Venezuela.

Monagas relató que es paciente desde hace 15 años. Cuando Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) le daba los medicamentos, podía realizar sus labores diarias, pero aproximadamente hace unos cinco años esto cambió, señaló.

“Me quitaron el medicamento y me vi con una serie de problemas, tanto físicos como cognitivos. De allí dejé de trabajar (…), no pude aportar más a mi hogar. Y me vi seriamente en discapacidad. De allí viene la idea de crear o de constituir una asociación civil de pacientes con esclerosis múltiples”, explicó Monagas.

Organizaciones venezolanas celebran medidas cautelares a favor de mujeres con cáncer de mama El Estado venezolano tiene 15 días para informar sobre qué está haciendo para responder a la medida.

Aseguró que la situación de los demás pacientes ha sido “bastante difícil” y que, de acuerdo a registros de la asociación, unos 15 pacientes han fallecidos desde 2018 por complicaciones por la falta de medicamentos.

El abogado Gordon explicó que si bien nadie va obligar el Estado acatar con las medidas, “esta presión constante permite que ellos cumplan, y eso es lo que hay que buscar. Al final, lo que nos interesa a nosotros es simplemente que estas personas tengan su tratamiento”.

Indicó que con este aval de la CIDH, se establecerán contactos con las organizaciones internacionales que estén dispuestos ayudar a estas personas, e incluso con el gobierno interino, liderado por Juan Guaidó.

“Significa una gran esperanza, una ilusión. Se nos abre una puerta bastante grande con la ayuda de la ONG Defiende Venezuela. Esperemos que el gobierno venezolanos atienda” a la Comisión, afirmó por su parte Monagas.

En octubre del año pasado, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de 12 mujeres con cáncer de mama en la nación suramericana. En febrero de 2020, una delegación de la comisión no pudo llegar al país tras una invitación del gobierno encargado.