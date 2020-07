Carlos Vecchio: “Las sanciones están ahí debido a Maduro”

CARACAS - Las crisis que vive Venezuela comenzó antes de las sanciones impuesta por EE.UU. a funcionarios y al sector petrolero venezolano, debido al gobierno en disputa del país, sostuvo este jueves Carlos Vecchio, embajador designado por el gobierno interino ante Estados Unidos.

“En lugar de pedirle a EE.UU. que levante las sanciones, tenemos que pedirle a Maduro que levante la dictadura, que es el verdadero problema que tenemos”, afirmó Vecchio durante una entrevista con la publicación Washington Diplomat.

El diplomático recordó que las sanciones tienen excepciones que permiten la ayuda humanitaria y la compra de comida y medicina y que, además, pueden ser suspendidas.

“Las sanciones están ahí debido a Maduro (…). El verdadero problema que tenemos no es por las sanciones, es por el régimen y la forma en la que están dirigiendo nuestro país en los últimos años”, apuntó.

El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que son las sanciones, que consideran un “bloqueo” y un “ataque”, las que han generado, por ejemplo, la escasez de gasolina a principios de la cuarenta por la pandemia del coronavirus en marzo, lo que llevó a Caracas a tener que recurrir a Irán.

Vecchio afirmó que un enfoque multilateral, con países de la región y países europeos, tendría “más efectividad” porque “las sanciones solo de EE.UU. no son suficiente”.

Además de las sanciones estadounidenses, semanas atrás, la Unión Europea sancionó a 11 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela -o relacionados con el mismo- por su rol en actos y decisiones que “socavan la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.

Sobre la posibilidad de un diálogo, el representante del presidente interino Juan Guaidó en Washington aseguró que el chavismo ha demostrado que no quiere “negociar el poder” y ha usado las negociaciones “para dividir a la oposición” y “mantenerse en el poder”.

Vecchio indicó que, si bien ha pasado un año y medio desde la investidura de Guaidó, reconocida por más de 50 países, "no ha sido fácil".

"No estamos confrontando una dictadura clásica. Y creo que hemos subestimado la verdadera naturaleza de este régimen”, apuntó. “Esta es una organización criminal. Nosotros estamos luchando con herramientas democráticas”.

El diplomático reconoció que aunque el gobierno interino no está en su mejor momento, el chavismo tampoco. “Aunque Maduro está en el poder, él no está gobernando Venezuela. Él está sobreviviendo en el poder. No es capaz de resolver ningún problema de los venezolanos”, concluyó.