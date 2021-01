WhatsApp pospone cambios en su política de privacidad tras el éxodo de millones de usuarios

COCHABAMBA, BOLIVIA - Cuando esta semana la popular red de mensajería instantánea WhatsApp anunció que los datos de sus usuarios podrían ser compartidos con Facebook, Messenger e Instagram, parecía que solo quedaba el camino de aceptar las condiciones de uso que imponía o eliminar la cuenta.

La respuesta fue casi inmediata; mientras millones de personas abandonaron la plataforma y sus principales competencias levantaron el vuelo. Signal superó los 50 millones de descargas y Telegram sobrepasó los 500 millones de usuarios.

¿Una mala decisión? Este revuelo causado en la red fue reconsiderado hoy y de manera sorpresiva WhatsApp, propiedad de Facebook, que anunció que ha pospuesto los cambios en su política de privacidad. La fecha inicial de implementación debía ser el 8 de febrero; ahora la compañía plantea realizarlos el 15 de mayo, de forma gradual, como se lee en un comunicado:

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May - https://t.co/H3DeSS0QfO