¿En qué consisten y cuándo serán efectivas las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, propiedad de Facebook, ha sido blanco de críticas y debates tras el anuncio sobre los cambios en sus términos de uso, lo que generó además preocupación en redes sociales.

Los usuarios de la aplicación recibieron una notificación este mes sobre la nueva política y términos de privacidad, la cual debían aceptar o su cuenta sería eliminada, lo que además generó un incremento de usuarios en las aplicaciones de mensajería privada de la competencia, incluidas Telegram y Signal.

La Voz de América le explica en qué consiste la actualización de la políticas de privacidad, las diferencias entre WhastApp y otras plataformas y desde cuándo aplicaría este cambio.

¿En qué consiste la actualización de la política de privacidad de WhatsApp?

WhatsApp presentó nuevos términos de servicio pidiendo a los usuarios que permitan que su matriz Facebook Inc y sus filiales recolecten sus datos, incluido número de teléfono y ubicación.

Hacen referencia, entonces, al trato de datos y cómo las empresas pueden usar servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

Si el usuario decide continuar con WhatsApp, acepta entonces compartir sus datos con Facebook, incluyendo el número de teléfono, los datos de las operaciones que hace en su móvil y su dirección IP.

La aplicación también accede a información del dispositivo: marca, modelo, sistema operativo, nivel de batería, intensidad de la señal, número telefónico, operador de telefonía, navegador que usa, información de la conexión, idioma y zona horaria.

Facebook adquirió WhatsApp por 19.000 millones de dólares en 2014, pero ha tardado en monetizarlo. El plan es generar ingresos al facilitar los intercambios comerciales en la aplicación de mensajería.

En otros términos, Facebook quiere saber cómo se comportan los usuarios en WhatsApp para crear perfiles de consumidores, y así enviar a Facebook publicidad basada en los gustos de los usuarios.

WhatsApp explicó, a través de su página web las nuevas funciones para empresas y la actualización de la Política de privacidad de WhatsApp, en las que destaca la habilitación del servicio de atención al cliente, el descubrimiento de empresas y las experiencia de compra.

¿Cómo se han beneficiado las otras plataformas?

Según datos de Sensor Tower, después de los cambios anunciados por WhatsApp, Signal fue descargada por 17,8 millones de usuarios, a comienzos de enero, un aumento de 62 veces respecto de la semana anterior. WhatsApp fue descargado por 10,6 millones de usuarios durante el mismo período, un 17% menos.

En la segunda semana de enero, Telegram había superado los 500 millones de usuarios activos en todo el mundo.

"Veinticinco millones de nuevos usuarios se incorporaron en las últimas 72 horas: 38% provenían de Asia, 27% de Europa, 21% de América Latina y 8% de MENA", según publicó la plataforma, días después del anuncio de WhatsApp.

Telegram surpassed 500 million active users. 25 million new users joined in the last 72 hours: 38% came from Asia, 27% from Europe, 21% from Latin America and 8% from MENA. https://t.co/1LptHZb9PQ — Telegram Messenger (@telegram) January 12, 2021

Las nuevas descargas de WhatsApp cayeron un 11% en los primeros siete días de 2021, comparado con la semana previa, dijo la firma.

Sensor Tower estima que Signal se ha instalado alrededor de 58,6 millones de veces en todo el mundo desde 2014. En ese mismo periodo, Telegram ha visto alrededor de 755,2 millones de instalaciones y WhatsApp solamente 5.600 millones, casi ocho veces más que Telegram.

¿Qué diferencias hay entre WhatsApp, Signal y Telegram?

Los mensajes personales de WhatsApp están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, al igual que Signal. Telegram solo lo permite, si se activan los chats privados.

Por otro lado, WhatsApp permite grupos de hasta 256 personas; en cambio, en Telegram pueden ser hasta 200.000. Además, cuenta con canales para difundir mensajes a gran escala, lo que se puede considerar riesgoso.

En cuanto al bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, Signal tiene esta funcionalidad, WhatsApp no y Telegram solo lo permite en chats privados.

Finalmente, WhatsApp recopila datos como ubicación, contactos y datos de uso. Telegram y Signal son menos estrictas.

Las tres cuentan con "mensajes temporales", que permiten que texto, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos se autodestruyen. En WhatsApp, los mensajes desaparecen en los siguientes siete días. En Signal y Telegram se puede configurar el tiempo.

¿Qué critican los defensores de la privacidad, en cuanto a los cambios de Facebook?

Los defensores de la privacidad han criticado los cambios de WhatsApp por lo que consideran pobres antecedentes de Facebook, en cuanto a defensa de los consumidores cuando manejan sus datos.

Los usuarios temen básicamente que sus datos y sus conversaciones estén expuestas.

¿Qué dice WhatsApp a sus críticos?

WhatsApp dijo que la actualización planificada no afecta las conversaciones personales, que seguirán teniendo cifrado de extremo a extremo, ni ampliarán su capacidad para compartir datos con Facebook.

"La actualización incluye nuevas opciones que la gente tendrá para enviar mensajes a una empresa en WhatsApp y brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos", dijo la compañía.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

WhatsApp dijo que la actualización se centró en permitir a los usuarios enviar mensajes a las empresas y que no afecta las conversaciones personales.

"Queremos aclarar que la actualización de la política no afecta de ninguna manera la privacidad de los mensajes que compartes con tus amigos y familiares. Los cambios están relacionados con las funciones opcionales para empresas en WhatsApp y brindan una mayor transparencia con respecto a la forma en la que recopilamos y usamos los datos", dice la compañía de mensajería en su página web, junto a otras aclaraciones.

"Esta actualización no amplía nuestra capacidad para compartir datos con Facebook", dijo en un comunicado, el 15 de enero.

"Si bien no todos compran con un negocio en WhatsApp hoy, creemos que más personas optarán por hacerlo en el futuro y es importante que la gente conozca estos servicios", agregó.

La compañía insiste en que no llevan registros de las personas que envían mensajes o llaman. Agrega que no se puede ver la ubicación compartida, los grupos de WhatsApp siguen siendo privados, es posible habilitar la opción de mensaje temporales y no compartirán los contactos con Facebook.

¿Desde cuándo aplican las nuevas políticas de WhatsApp?

WhatsApp dijo que había establecido una nueva fecha límite del 15 de mayo para el lanzamiento de las herramientas comerciales y se acercará a los usuarios gradualmente para revisar los cambios de política.

Además, el 15 de enero informó que los usuarios ya no tendrán que revisar y aceptar sus términos actualizados antes del 8 de febrero, ni se suspenderán o eliminarán sus cuentas para esa fecha.