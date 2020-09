El destino de TikTok en la balanza mientras juez sopesa la prohibición

NUEVA YORK - - Los abogados de TikTok pidieron el domingo a un juez federal de Estados Unidos que retrasara la prohibición de la Administración Trump al popular programa para compartir videos en las tiendas de aplicaciones que entrará en vigencia al final del día, argumentando que la medida infringiría en los derechos de la Primera Enmienda y causaría un daño irreparable al negocio.

La audiencia de 90 minutos se produjo después de que el presidente Donald Trump declarara este verano que TikTok era una amenaza para la seguridad nacional y que vendió sus operaciones estadounidenses a empresas estadounidenses o la aplicación sería prohibida en el país.

TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, está luchando por firmar un acuerdo tentativo alcanzado hace una semana en el que se asociaría con la compañía de tecnología Oracle y el minorista Walmart con el fin de obtendría la bendición de los gobiernos chino y estadounidense. Mientras tanto, lucha por mantener la aplicación disponible en EE. UU.

La prohibición de nuevas descargas de TikTok, que tiene alrededor de 100 millones de usuarios en EE. UU., fue demorada una vez por el gobierno. Una prohibición más completa está programada para noviembre, aproximadamente una semana después de las elecciones presidenciales. El juez Carl Nichols del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia dijo que tomaría una decisión a última hora del domingo, dejando el destino de TikTok colgando.

Trump: EE.UU. no aprobará acuerdo sobre TikTok si China mantiene el control Las declaraciones de Trump el lunes llegan en momentos en que la batalla entre China y EE.UU. sobre el destino de la aplicación para compartir videos TikTok plantea preguntas para la industria de la tecnología en todo el mundo

En sus argumentos al juez Nichols, el abogado de TikTok, John Hall, dijo que TikTok es más que una aplicación, sino una "versión moderna de una plaza de la ciudad".

"Si esa prohibición entra en vigor a la medianoche, las consecuencias de inmediato son graves", dijo Hall. "No sería diferente a que el gobierno cerrara las puertas a un foro público, acordonando esa plaza del pueblo" en un momento en que es necesario un libre intercambio de ideas de cara a unas elecciones polarizadas.

Los abogados de TikTok también argumentaron que una prohibición de la aplicación detendría a decenas de miles de posibles espectadores y creadores de contenido cada mes y también afectaría su capacidad para contratar nuevos talentos. Además, Hall argumentó que una prohibición evitaría que los usuarios existentes reciban automáticamente actualizaciones de seguridad, erosionando la seguridad nacional.

El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Schwei, intentó socavar el argumento de los abogados de TikTok, diciendo que las empresas chinas no son puramente privadas y están sujetas a leyes intrusivas que obligan a cooperar con las agencias de inteligencia.

El Departamento de Justicia también ha argumentado que las regulaciones económicas de esta naturaleza generalmente no están sujetas al escrutinio de la Primera Enmienda. Los demandantes no pueden reclamar el derecho de la Primera Enmienda para albergar TikTok en sí mismo como una plataforma para el discurso de otros porque el simple hecho de albergar una plataforma no es un ejercicio de la Primera Enmienda, sostiene el Departamento de Justicia.

"Esta es la amenaza a la seguridad nacional más inmediata", argumentó Schwei. "Es una amenaza hoy. Es un riesgo hoy y, por lo tanto, merece ser abordado hoy, incluso mientras otras cosas están en curso y se desarrollan".

Schwei también argumentó que los abogados de TikTok no pudieron probar que sufriría un daño comercial irreparable.

El Departamento de Justicia presentó sus objeciones a la moción de TikTok de una orden judicial temporal en un escrito sellado, pero se abrió en forma redactada para proteger la información comercial confidencial.

Trump puso en marcha el proceso con órdenes ejecutivas en agosto que declararon a TikTok y otra aplicación china, WeChat, como amenazas a la seguridad nacional. La Casa Blanca dice que el servicio de video es un riesgo de seguridad porque la información personal de sus millones de usuarios estadounidenses podría ser entregada a las autoridades chinas.

Trump ha dicho que aprobaría un acuerdo propuesto en el que Oracle y Walmart podrían poseer inicialmente un 20% combinado de una nueva entidad estadounidense, TikTok Global. Trump también dijo que podría retractarse de su aprobación si Oracle no tiene "control total".

Las dos partes del acuerdo de TikTok también han parecido en desacuerdo sobre la estructura corporativa de TikTok Global. ByteDance dijo la semana pasada que seguirá siendo propietario del 80% de la entidad estadounidense después de una ronda de financiación. Oracle, mientras tanto, emitió un comunicado diciendo que los estadounidenses "serán la mayoría y ByteDance no tendrá propiedad en TikTok Global".

Los medios chinos han criticado el acuerdo como intimidación y extorsión, lo que sugiere que el gobierno chino no está contento con el acuerdo. ByteDance dijo el jueves que solicitó una licencia de exportación de tecnología china después de que Beijing reforzó el control sobre las exportaciones el mes pasado en un esfuerzo por ganar influencia sobre el intento de Washington de forzar una venta directa de TikTok a propietarios estadounidenses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho que el gobierno "tomará las medidas necesarias" para salvaguardar a sus empresas, pero no dio indicios de qué medidas puede tomar para afectar el destino de TikTok en Estados Unidos.

TikTok está demandando al gobierno de los Estados Unidos por la orden ejecutiva de Trump del 6 de agosto, diciendo que es ilegal. También lo son las prohibiciones resultantes del Departamento de Comercio que tienen como objetivo expulsar a TikTok de las tiendas de aplicaciones de EE. UU. y, en noviembre, esencialmente cerrarlo en todo el país, afirmó.

La firma china dijo que el presidente no tiene la autoridad para tomar estas acciones bajo la ley de seguridad nacional que citó; que la prohibición viola los derechos de expresión de la Primera Enmienda de TikTok y los derechos al debido proceso de la Quinta Enmienda; y que no hay autoridad para las restricciones porque no se basan en una emergencia nacional.