Senadores republicanos piden a agencia federal actuar contra redes sociales

Cuatro senadores republicanos le pidieron el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que analice si se deben revisar las protecciones de responsabilidad para las compañías de redes sociales luego que el presidente Donald Trump pidiera que se tomaran cartas en el asunto.

Trump dijo el mes pasado que quiere “eliminar o cambiar” un artículo de la ley que protege a las compañías de redes sociales de posibles responsabilidades por contenido publicado por sus usuarios, y dio instrucciones a una agencia del departamento del Comercio para que pida a la FCC que actúe en un plazo de 60 días.

Los senadores Marco Rubio, Kelly Loeffler, Kevin Cramer y Josh Hawley, pidieron a la FCC revisar el artículo 230 que habla del criterio bajo el que las compañías pueden ser protegidas ante la Ley”.

"Las compañías de redes sociales se han involucrado en una serie de actividades editoriales y promocionales; como editores de medios, ellos monetizan, editan y editorializan con el contenido de los usuarios. Es hora de echar un vistazo fresco al artículo 230 e interpretar el estándar vago de “buena fe” con normas más específicas y una mejor dirección”, escribieron los senadores.

Trump ha convertido a su cuenta de Twitter - @RealDonaldTrump- en una parte central aunque controvertida de su presidencia. Tiene 61,8 millones de seguidores.

El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, en una entrevista a Fox News el martes, compartió el criterio de los senadores. “Estas instituciones están involucradas en censura”, dijo.

"Estamos viendo, al igual que muchos otros lo están haciendo, la posibilidad de cambiar el artículo 230”, dijo Barr, agregando que ese cambio requerirá de una acción del Congreso.

El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, señaló que una orden ejecutiva firmada por el presidente la semana pasada solicita formalmente a la FCC hacer una evaluación del Artículo 230.

La orden ejecutiva de Trump busca reducir las protecciones legales, luego que Twitter agregara una notificación a uno de sus tuits que violaba las normativas de la red social al “glorificar la violencia”, poco después de haberle agregado otra notificación por supuesta falsedad a otro tuit suyo sobre las votaciones por correo. Fue la primera vez que Twitter cuestionó las publicaciones de Trump.

La semana pasada, un grupo de cabildeo respaldado por la industria tecnológica, presentó una demanda, pidiéndo a un juez que bloqueara la orden ejecutiva.

Ajit Pait, director de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.

El presidente de la FCC, Ajit Pai, quien en 2018 dijo que no veía que dicha agencia tuviera un papel en la regulación de sitios webs como Facebook, Alphabet y Twitter, rehusó hacer comentarios sobre las posibles acciones tras la orden ejecutiva de Trump. El martes, Pait dijo a los periodistas que no sería apropiado “prejuzgar una solicitud que ni siquiera he visto”.

El comisionado de la FCC, Mike O'Rielly, dijo el martes que la orden genera muchos “asuntos muy complicados”.

O'Rielly publicó un tuit poco antes diciendo que “como un conservador, me preocupa que las voces problemáticas sean silenciadas por líderes liberales de la tecnología. Al mismo tiempo, estoy profundamente comprometido con la Primera Enmienda, que tiene mucho que ver con este tema”.