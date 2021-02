“¡Hemos llegado!”, Perseverance llega a Marte

La nave espacial Mars 2020 de la NASA con el rover Perseverance y el Helicóptero Ingenuity Mars de la NASA llegó a la superficie del planeta Marte a las 3:55 pm del jueves 18 de febrero de 2021 y se convirtió en un hito en la era espacial. La sede de transmisiones de la agencia espacial estadounidense rompió en aplausos.

“¡Hemos llegado!”, Perseverance llegó a Marte, comentó en público el director de vuelo de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, cerca de Los Ángeles. La agencia escribió en un tuit: "Aterrizaje confirmado. El #CountdownToMars está completo, pero la misión apenas comienza".

