Facebook refuerza su lucha contra la desinformación electoral en EE.UU.

Facebook está agregando etiquetas informativas a las publicaciones que estén relacionadas con las elecciones en Estados Unidos.

Desde el jueves, los usuarios que realicen publicaciones con esta temática pueden ver etiquetas que los dirigen a opciones informativas, como el Centro de Información para Votantes, a través de este mensaje: "Visite el Centro de Información sobre la votación para obtener recursos electorales y actualizaciones oficiales”.

Facebook empezó a añadir enlaces similares a publicaciones sobre el voto realizadas por políticos federales, incluyendo el presidente, Donald Trump, en julio.

Desde finales de junio, la plataforma anunció una nueva política de uso para enfrentar las críticas sobre desinformación relacionada con los comicios que se realizarán el 3 de noviembre. En estas elecciones muchos votantes podrían remitir sus boletas por correo por primera vez debido a la pandemia.

Facebook anuncia nuevas restricciones sobre contenido político Facebook anunció nuevas reglas que impedirán que personas u organizaciones políticas publiquen desinformación disfrazada de reportajes noticiosos en la red social. Esto para evitar la desinformación sobre la pandemia del coronavirus y las elecciones presidenciales estadounidenses.

A pesar de estos esfuerzos, Facebook sigue enfrentando críticas generalizadas sobre cómo gestiona la desinformación en torno a las elecciones y otros asuntos.

Según The Associated Press, el director del Centro de Medios Cívicos del Massachusetts Institute of Technology, Ethan Zuckerman, señala que la efectividad de estas etiquetas dependerá de lo bien que el sistema de inteligencia artificial de Facebook identifique las publicaciones que las necesitan. Si cada publicación que contiene la palabra “vota” o “votar” recibe el link, “la gente empezará a ignorar esos enlaces”, agregó.

Otras empresas tecnológicas, como Twitter y Google -propietaria de YouTube-, han tomado medidas similares de cara a los comicios. Twitter dijo que está trabajando para ampliar sus políticas para abordar los “nuevos y únicos desafíos” relacionados con las elecciones de este año, incluyendo la desinformación en torno al voto por correo.

(Con información de AP).