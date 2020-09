¿Por qué Facebook cerró sorpresivamente 155 cuentas centradas en las Filipinas?

MANILA - La eliminación de Facebook de cuentas dirigidas a Filipinas desde bases en China muestra que el gigante de internet estadounidense quiere una mejor reputación en el sudeste asiático después de dejar que las cosas se deslicen en el pasado, dicen los analistas que siguen el caso.

El 22 de septiembre, Facebook dijo que había eliminado 155 de sus cuentas y seis cuentas de Instagram por violar una política interna contra la "interferencia extranjera o gubernamental que es un comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad extranjera o gubernamental".

Las cuentas se originaron en China y se centraban "principalmente en Filipinas y el sudeste asiático en general", así como en Estados Unidos, dice Facebook.

La medida de Facebook les gustará a los filipinos, que usan el servicio con tanto fervor que se ha convertido en una página de inicio oficial de facto para empresas y agencias gubernamentales, pero a quienes también les preocupa que se haya vuelto demasiado permisivo, dicen los académicos.

Para Facebook, "es más desde un punto de vista de relaciones públicas; hago esto en un momento en particular, de alguna manera, se ve como positivo y puedo decir, 'mira, he hecho esto'", dijo James Gomez, regional director del centro de estudios Asia Center de Bangkok.

Los operadores de las cuentas eliminadas habían publicado en chino, inglés y tagalo sobre la actividad naval en el Mar de China Meridional y sobre la política filipina y trataron de ocultar sus identidades, dijo Facebook.

China y Filipinas disputan la soberanía sobre un tramo de este mar que es rico en reservas pesqueras y energéticas. China tiene la ventaja militar, lo que frustra a las autoridades en Manila y aviva el debate allí sobre si Filipinas debería pedirle más ayuda a Washington.

La conexión a Facebook se remonta a 2015, cuando el servicio con sede en California se unió al proveedor nacional de servicios móviles Smart Communications para ofrecer una aplicación que permitía el acceso gratuito a 24 sitios móviles muy utilizados.

El logo de Facebook en un cartel en la sede de la empresa en Menlo Park, California, el martes 14 de abril de 2020.

Pero Facebook ha sido criticada en Filipinas y otros países del sudeste asiático por permitir un acceso relativamente libre a políticos, difusores de discursos de odio y proveedores de noticias falsas, dijo Gómez.

“Agradeceríamos que haya autogobierno por parte de Facebook”, dijo Ramon Casiple, director ejecutivo del Instituto para la Reforma Política y Electoral del grupo de defensa con sede en Metro Manila. "Había mucho de ese [material problemático] en el pasado hasta ahora".

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, mantiene un "ejército en línea" al que supuestamente se le pagó para llenar Facebook con material de apoyo en nombre de "activistas de base", informó el medio de noticias del sudeste asiático New Mandala en 2017, un año después de que Duterte asumiera el cargo.

Los filipinos están comenzando a mirar hacia las elecciones presidenciales de 2022, lo que motiva a Facebook a hacer limpieza para evitar las críticas, dijo Eduardo Araral, filipino y profesor asociado de la escuela de políticas públicas de la Universidad Nacional de Singapur.

Algunas de las cuentas cerradas tenían "contenido que apoyaba la posible carrera del presidente Rodrigo Duterte y Sara Duterte en las elecciones presidenciales de 2022", dijo Facebook, refiriéndose a la hija del actual líder. Los presidentes pueden cumplir un solo mandato en Filipinas.

“Tienen que ser activos para demostrar que Facebook ya no se usa o que ya no se puede usar como plataforma para comportamientos no auténticos”, dijo Araral.

Duterte ha buscado un acercamiento a China a pesar de la disputa marítima, pero los filipinos comunes siguen recelosos de los planes de Beijing para los mares circundantes.

Aproximadamente 74 millones de personas usan Facebook en Filipinas, donde la población total se acerca a los 109 millones. La declaración de Facebook dice que 276.000 cuentas siguieron una o más páginas de Facebook eliminadas que pertenecen a empresas. El servicio eliminó esas páginas junto con las 155 cuentas no comerciales. Facebook dijo que unas 5.500 personas siguieron una o más de las cuentas de Instagram cerradas.

Facebook también eliminó cuentas en Singapur y Myanmar, ya que ambos países se acercaron a hitos políticos, dijo Gómez.

En 2018, por ejemplo, una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos descubrió que Facebook había ayudado a difundir un discurso de "odio" contra los rohinyá, una minoría musulmana en Myanmar. Facebook eliminó una página escrita por altos funcionarios militares de Myanmar, némesis de los rohinyá desde hace mucho tiempo, después de que aparecieran los hallazgos de la ONU.