YouTube eliminará nuevos videos que afirmen que fraude cambio resultado elecciones EE.UU.

YouTube anunció el miércoles que comenzará a eliminar contenido que alega falsamente que un fraude generalizado cambió el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en un cambio a su postura de no intervención en videos que hacen afirmaciones similares.

La actualización, que se aplica al contenido subido a partir del miércoles 9 de diciembre, llega un día después del plazo de "puerto seguro", una fecha límite establecida por la ley estadounidense para que los estados certifiquen los resultados de las elecciones presidenciales.

YouTube dijo que comenzaría a hacer cumplir la política de acuerdo con su enfoque hacia las históricas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Las plataformas en línea han estado bajo presión para controlar la información errónea sobre las elecciones en sus sitios.

EE.UU.: Corte Suprema rechaza revertir certificación de Biden en Pensilvania En la demanda, los republicanos buscaban la anulación de los 2,5 millones de votos enviados por correo conforme a la ley o eliminar los resultados electorales y ordenar a la legislatura estatal controlada por los republicanos que escogieran a los electores presidenciales de Pensilvania.

YouTube, propiedad de Google de Alphabet Inc, fue ampliamente visto como con un enfoque de menor intervención que Facebook Inc y Twitter Inc, que comenzaron a etiquetar el contenido con información electoral errónea. YouTube etiqueta todos los videos relacionados con las elecciones.

Después de las elecciones de noviembre, Reuters identificó varios canales de YouTube que ganaban dinero con anuncios y membresías que amplificaban acusaciones desacreditadas sobre fraude electoral.

El mes pasado, un grupo de senadores demócratas le pidió a YouTube que se comprometiera a eliminar contenido que contenga información falsa o engañosa sobre el resultado de las elecciones de 2020 y las próximas elecciones de segunda vuelta del Senado en Georgia.

Cuando se le preguntó cómo se aplicaría la política a las elecciones de Georgia, una portavoz de YouTube dijo que esta política solo se aplicaba a las elecciones presidenciales.

YouTube dijo en una publicación de blog el miércoles que desde septiembre había eliminado más de 8,000 canales y miles de videos engañosos relacionados con las elecciones por violar sus políticas existentes.

La compañía dijo que más del 70% de las recomendaciones sobre temas relacionados con las elecciones provienen de fuentes de noticias autorizadas.

YouTube también dijo que desde el día de las elecciones, los paneles de información de verificación de hechos se habían activado más de 200.000 veces en los resultados de búsqueda relacionados con las elecciones.