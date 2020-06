Microsoft se une a Amazon e IBM para detener los escaneos faciales para la policía

Microsoft se ha convertido en la tercera gran compañía de tecnología esta semana en decir que no venderá su software de reconocimiento facial a la policía, siguiendo movimientos similares de Amazon e IBM.

El presidente y abogado principal de Microsoft, Brad Smith, anunció la decisión y pidió al Congreso durante un video evento del Washington Post el jueves que regule la tecnología.

"Hemos decidido que no venderemos tecnología de reconocimiento facial a los departamentos de policía en Estados Unidos hasta que tengamos una ley nacional vigente, basada en los derechos humanos, que regirá esta tecnología", dijo Smith.

El trío de gigantes tecnológicos está retrocediendo del uso de sistemas de aplicación de la ley que se han enfrentado a críticas por identificar incorrectamente a las personas con piel más oscura. Las protestas en curso tras la muerte de George Floyd han centrado la atención en la injusticia racial en Estados Unidos y en cómo la policía usa la tecnología para rastrear a las personas.

Pero si bien las tres compañías son conocidas por su trabajo en el desarrollo de inteligencia artificial, incluido el software de reconocimiento facial, ninguna es un jugador importante en la venta de dicha tecnología a la policía. Smith dijo el jueves que Microsoft actualmente no vende su software de reconocimiento facial a ningún departamento de policía de EE.UU. No dijo si eso incluye agencias federales de aplicación de la ley o fuerzas policiales fuera del territorio nacional.

Varias otras compañías que son menos conocidas dominan el mercado de contratos gubernamentales de reconocimiento facial en EE.UU., incluidas NEC, con sede en Tokio y las compañías europeas Idemia y Gemalto.

Microsoft, Amazon e IBM están pidiendo al Congreso que establezca reglas nacionales sobre cómo la policía usa el reconocimiento facial, algo que ahora se está considerando como parte de un paquete de reforma policial provocado por las protestas tras la muerte de Floyd.

"Si todas las empresas responsables en el país ceden este mercado a aquellas que no están preparadas para tomar una posición, no necesariamente serviremos bien al interés nacional o la vida de los negros y afroestadounidenses de esta nación", Smith dijo. "Necesitamos que el Congreso actúe, no solo las empresas tecnológicas".

Microsoft ha pasado dos años advirtiendo sobre los peligros potenciales del abuso de la tecnología de escaneo facial para permitir la vigilancia masiva opresiva, pero la compañía se ha opuesto a las prohibiciones directas sobre el uso gubernamental de la tecnología aprobada en San Francisco y otras ciudades. Eso ha provocado críticas de grupos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que dice que Microsoft está presionando por regulaciones débiles que podrían terminar legitimando y expandiendo el uso policial del reconocimiento facial.

"El Congreso y las legislaturas de todo el país deben detener rápidamente el uso del reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden público, y las empresas como Microsoft deberían trabajar con la comunidad de derechos civiles, no en contra de ellas, para que eso suceda", dijo en un comunicado el jueves Matt Cagle, abogado de la entidad civilista al norte de California.