Facebook señalará publicaciones de interés periodístico que violen sus políticas

Facebook dijo en un comunicado que tras “meses de trabajo con auditores de derechos civiles” endurecería su prohibición del contenido odioso en anuncios y empezaría a poner rótulos a las publicacones de interés periodístico que violen las políticas de la compañía de redes sociales.

Los cambios de política ocurren cuando una campaña de boicot publicitario de varios grupos de derechos civiles de Estados Unidos cobra fuerza. El viernes, Unilever PLC dijo que dejaría de publicar anuncios en Facebook, Instagram y Twitter durante el resto del año, citando "la división y el discurso de odio durante este período de elecciones polarizadas en Estados Unidos".

El presidente ejecutivo Mark Zuckerberg dijo en una reunión de la compañía en vivo que Facebook prohibirá los anuncios que afirmen que las personas son una amenaza para la seguridad física, la salud o la supervivencia sobre la base de su raza, religión, orientación sexual o estatus migratorio.

Facebook dio marcha atrás hace poco a tomar medidas contra las publicaciones del presidente Donald Trump poniendo en entredicho el sistema alternativo de votaciones, que algunos gobernadores y políticos han solicitado debido a la crisis de coronavirus.

Facebook retira un aviso de Trump por política contra fomentar el odio Los anuncios mostraban un triángulo rojo invertido con un texto que pedía a los usuarios de Facebook que firmaran una petición contra Antifa, el movimiento antifascista que protagonizó algunas de las protestas a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd.

“Hace tres semanas, me comprometí a revisar nuestras políticas antes de las elecciones de 2020. Ese trabajo está en curso”, dijo Zuckerberg y expuso las nuevas reglas.

Facebook dijo que tomará precauciones para ayudar a todos a “mantenerse seguros, informados y, en última instancia, usar su voz donde más importa: votar”.

En las elecciones de noviembre el presidente Trump se enfrentá eventualmente al candidato demócrata y ex vicepresidente Joe Biden.

Zuckerberg dijo que quiere “proporcionar información autorizada sobre la votación durante la pandemia”.

“En los próximos meses, mostraremos el centro de información de votación en la parte superior de las aplicaciones de Facebook e Instagram”, afirmó.

Con la intención de “combatir la supresión del votante”, la plataforma líder de las redes sociales dijo que utilizarán su Centro de Operaciones Electorales para responder rápidamente y “eliminar reclamos falsos sobre las condiciones de votación en las 72 horas previas al día de las elecciones”.

Incluso, explicó Zuckerberg, prohibirán “las publicaciones que hagan afirmaciones falsas que indiquen que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están buscando documentos de inmigración en los lugares de votación, lo cual es una táctica utilizada para desalentar la votación”.

“Específicamente, estamos ampliando nuestra política de anuncios para prohibir las afirmaciones de que las personas de una raza, etnia, origen nacional, afiliación religiosa, casta, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio específicos son una amenaza para la seguridad física, la salud o la supervivencia de los demás”, aclaró.

Zuckerberg dijo que se volcarán a proteger mejor a los “inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo de los anuncios que sugieren que estos grupos son inferiores o que expresan desprecio, despido o asco hacia ellos”.

Etiquetado de contenido de interés periodístico

En ese sentido, anunció la plataforma, dejarán que el público vea y pueda compartir por sí mismo cuando etiqueten a un político por las declaraciones que hagan. “Creemos que las personas generalmente deberían poder verlo por sí mismos en nuestras plataformas”.

“Permitiremos que las personas compartan este contenido para condenarlo, al igual que lo hacemos con otro contenido problemático”, recalca el comunicado.

Finalmente insistió “no hay exención de interés periodístico para el contenido que incita a la violencia o suprime la votación. Incluso si un político o un funcionario del gobierno lo dice, si determinamos que el contenido puede conducir a la violencia o privar a las personas de su derecho al voto, eliminaremos ese contenido”.

Las acciones de Facebook Inc cayeron el viernes después de que Unilever PLC y Verizon Communications Inc se unieron a un boicot publicitario que amonestó al gigante de las redes sociales "por no hacer lo suficiente para detener el discurso de odio en sus plataformas", indicó el resumen de la bolsa de Nueva York de Reuters.