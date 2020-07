Anunciantes hacen boicot a Facebook y exigen cambios

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - - Más de 600 empresas han dicho que no se anunciarán en el mes de julio en Facebook –incluida su firma hermana, Instagram-, como parte de una campaña llamada Stop Hate for Profit (Detengan el odio con fines de lucro).

¿La meta?: Forzar al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a que aborde los efectos negativos de su compañía en la sociedad, dice Jim Steyer, director ejecutivo y fundador de Common Sense Media, una organización sin fines de lucro que se dedica a la educación de niños en los medios y es uno de los patrocinadores del boicot.

"Están amplificando el discurso de odio, mensajes racistas, mensajes de supremacía blanca, todo tipo de información errónea y publicidad política deshonesta", dijo Steyer. "Entonces, les pedimos a los principales anunciantes de Estados Unidos que detengan su publicidad en la plataforma durante al menos un mes".

Hace solo unas semanas, Steyer se unió a organizaciones como la Liga Anti-Difamación, la NAACP y Color de Cambio para llamar al boicot. Cientos respondieron, incluidos minoristas como North Face y el gigante de bienes de consumo Unilever.

Una lista de demandas

Las demandas del boicot incluyen fortalecer los controles de discurso de odio de Facebook y tomar medidas enérgicas contra las campañas de desinformación, particularmente cuando se trata de votar.

La campaña se produce cuando las personas de todo el mundo exigen que las instituciones cambien, incluidas las empresas entre sí, dijo Kellie McElhaney, fundadora del Centro para la Equidad, Género y el Liderazgo en la Escuela de Negocios Haas de UC Berkeley.

"Los diferenciales de poder realmente están siendo desafiados en este momento", dijo. "Hay algunas organizaciones, algunas compañías, algunas voces que han obtenido demasiado poder y han abusado de su poder".

Señaló que compañías como Coca-Cola y Starbucks, que han sido boicoteadas en el pasado, están pausando su publicidad en Facebook en Estados Unidos.

El boicot publicitario contra Facebook se volverá global: organizadores La campaña "Stop Hate for Profit" comenzará a pedir a las principales empresas de Europa que se unan al boicot, dijo en una entrevista con Reuters Jim Steyer, director ejecutivo de Common Sense Media.

Yael Eisenstat ahora está visitando a su compañero de Cornell Tech Digital Life Initiative. Solía ​​dirigir el equipo de integridad electoral de Facebook para publicidad política.

"Está dentro de sus intereses hacer pequeños cambios", dijo. “No quieren que se les culpe de que alguien use su plataforma para manipular a las personas en una elección. Pero hacer pequeños ajustes a los márgenes de los pequeños cambios para garantizar que eso no suceda es muy diferente de dar un paso atrás y decir: "¿Es posible que el negocio principal que construimos en realidad no sea lo mejor para la sociedad?".

Los analistas de la industria dicen que Facebook, que obtuvo 70.000 millones de dólares en ventas el año pasado, principalmente en publicidad, probablemente no sentirá una pizca en sus ingresos como resultado del boicot. Esto se debe a que solo tres de sus 25 principales anunciantes participan en la campaña y la empresa depende de millones de anunciantes más pequeños para sus ingresos.

Aun así, el esfuerzo es llamar la atención y plantear preguntas, nuevamente, sobre lo que se puede hacer para administrar Facebook.