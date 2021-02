Astronautas preparan la EEl para nuevas placas solares

CABO CAÑAVERAL, FLORIDA - Dos astronautas hicieron una caminata espacial el domingo para instalar las estructuras de soporte de los nuevos paneles solares, más eficientes y que llegarán este año a la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas de la NASA Kate Rubins y Victor Glover colocaron juntos el primer set de soportes y barras de metal, y luego los atornillaron en su lugar junto a las alas solares más antiguas y degradadas de la estación. Sin embargo, el trabajo demoró más de lo anticipado y prácticamente no avanzaron en el segundo set antes de dejar el trabajo.

Rubins terminará el trabajo durante una segunda caminata espacial esta semana.

Los astronautas tuvieron que cargar varias bolsas de 2,5 metros (8 pies). El equipo era tan voluminoso e incómodo que hubo que desmontarlo como si fueran muebles para que pasara por la escotilla.

Algunas de las ubicaciones de colocación requirieron vueltas adicionales del taladro eléctrico y todavía no estaban lo suficientemente apretadas, como indicado en las líneas negras. Los astronautas tuvieron que usar una llave inglesa con tornillos más sólidos, lo que los demoró. En un punto, llegaron a tener dos horas de retraso.

"Quienquiera que pintó esta línea negra se salió un poco de la raya", dijo Glover en un lugar particularmente complicado.

"Trabajaremos en nuestras habilidades de kínder allá", contestó Control Misión, exhortándolos a continuar.

La NASA transmitió por redes sociales la caminata y el trabajo de los astronautas. En el siguiente trino, acompañan un video cuando la estación espacial pasaba sobre la región latinoamericana. El mensaje dice: "Mientras la astronauta Kate Rubins continúa trabajando para asegurar un perno en las estructuras de soporte del soporte en la base de los paneles solares, la @Estación Espacial está volando 261 millas sobre Venezuela y está a punto de pasar sobre Brasil".

As astronaut Kate Rubins continues work to secure a bolt on the bracket support structures at the base of the solar arrays, the @Space_Station is flying 261 miles over Venezuela and is about to pass over Brazil. pic.twitter.com/zTcPxaplEX