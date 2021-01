NASA: astronautas realizan caminata espacial para mejorar EEI

Los astronautas de la NASA realizaron una caminata espacial el miércoles para mejorar la Estación Espacial Internacional, EEI.

Los astronautas Michael Hopkins y Victor Glover se dirigieron directamente a uno de los tres laboratorios de alta tecnología de la estación, denominada Columbus, donde instalaron el enlace de datos de alta velocidad fuera del laboratorio, una antena que permitirá generar la comunicación más rápida con los investigadores europeos, a través de satélites y estaciones terrestres.

La caminata fue transmitida en vivo por la cuenta oficial de Twitter de la NASA.

