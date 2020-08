Astronautas de EE.UU., rumbo a la Tierra a bordo de la cápsula de SpaceX

Los primeros astronautas de Estados Unidos que viajaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) en una nave estadounidense en una década, están camino a la Tierra a pesar del riesgo de huracán en Florida, tras partir del orbitador el sábado en la cápsula SpaceX.

Alrededor de la 1pm, hora local en Florida, la misión control de la NASA informó en Twitter, que los astronautas: "Han comenzado las verificaciones de fuga. @StroBehnken y @Astro_Doug han comenzado a presurizar los trajes que usarán a medida que vuelven a entrar en la atmósfera de la Tierra. Se espera el chapuzón para las 2:48 pm".

Suit leak checks have begun 👨‍🚀✔️@AstroBehnken and @Astro_Doug have begun to pressurize the suits they will be wearing as they re-enter Earth's atmosphere. Splashdown is expected at 2:48pm ET. #LaunchAmerica pic.twitter.com/KRyFRxH6Pq