Apple y Amazon suspenden la red social Parler de sus tiendas de aplicaciones y servicio de alojamiento web

Apple Inc y Amazon.com Inc suspendieron a la red social Parler de sus respectivas tiendas de aplicaciones y servicio de alojamiento web, diciendo que la servicio de red social popular entre muchos usuarios de redes sociales de derecha no ha tomado las medidas adecuadas para prevenir la proliferación de publicaciones que incitan a la violencia.

La acción de Apple y Amazon sigue un movimiento similar de Google, de Alphabet Inc, el viernes. Parler es favorecido por muchos partidarios del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien fue permanentemente suspendido de Twitter el viernes. La red social es vista como un refugio para las personas expulsadas de Twitter.

“Hemos suspendido a Parler de la Tienda de Aplicaciones hasta que resuelvan estos problemas”, informó Apple en un comunicado el sábado.

Apple le había dado a Parler 24 horas para presentar un plan de moderación de contenido detallado, señalando el uso del servicio por parte de los participantes para coordinar el asedio del miércoles al Capitolio de Estados Unidos.

La acción de Amazon efectivamente incomunica el sitio web a menos que pueda conseguir una nueva compañía para alojar sus servicios.

Parler: La aplicación a la que se mudan los seguidores de Trump Parler se convirtió en la red social preferida por los simpatizantes del presidente Donald Trump, luego que bajo su política de moderación de contenidos falsos o incendiarios, Twitter empezó a retirar las publicaciones que violaban sus normativas. Ahora Google y Apple le dicen a Parler que o empieza a moderar su contenido, o las tiendas de Google y Apple no ofrecerán su aplicación para ser descargada.

Amazon suspendió a Parler de su unidad de Servicios Web de Amazon, o AWS por sus siglas en inglés, por violar los términos de servicios de AWS al no hacer frente de forma eficaz a un aumento constante de contenido violento, según un correo enviado por el equipo de Confianza y Seguridad de AWS a Parler, visto por Reuters.

Un vocero de Amazon confirmó que la carta era auténtica.

Debido al “muy real riesgo de seguridad pública” que plantea Parler, AWS planea suspender la cuenta de Parler a partir del domingo a las 11:59 p.m. PST, indica el correo visto por Reuters.

El Director Ejecutivo de Parler, John Matze, criticó a Amazon, Google y Apple, diciendo fue que un esfuerzo coordinado sabiendo que las opciones de Parler serían limitadas e infligiría el mayor daño pues Trump fue suspendido de otras plataformas de redes sociales.

“Hay la posibilidad que Parler no esté disponible en internet hasta por una semana mientras reconstruimos desde cero”, dijo Matze en una publicación en Parler.

“Este fue un ataque coordinado por las gigantes tecnológicas para matar a la competencia en el mercado … Pueden esperar que la guerra contra la competencia y la libertad de expresión continúen, pero no cuenten con nosotros”, añadió.

Además de Parler, usuarios de redes sociales de derecha en EE. UU. han acudido a la aplicación de mensajería Telegram y al sitio social de manos libres Gab, citando la vigilancia más agresiva de los comentarios políticos en las principales plataformas como Twitter Inc y Facebook Inc.