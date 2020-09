Amazon recibe autorización federal para entregas comerciales por dron

Amazon recibió la aprobación del gobierno estadounidense para comenzar a probar las entregas de productos a través de su flota de drones, informó el gigante del comercio electrónico.

Amazon Prime Air, el servicio especial de la empresa que entrega paquetes en 30 minutos o menos, fue aprobado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), para probar la entrega de pedidos con drones autónomos.

Amazon es la tercera compañía que recibe aprobación federal para entregas comerciales en EE.UU., después de Wing, la unidad de Alphabet (el gigante de las compras en línea de China) y United Parcel Service, la firma privada estadounidense de entrega de paquetes.

No se ha informado de una fecha específica para el inicio del servicio de entrega de paquetes con drones por parte de Amazon; Wing y UPS Flight Forward aún no han iniciado las entregas con drones.

Gobierno de EE.UU. emite directrices para el uso de drones El documento del gobierno de Estados Unidos busca orientar sobre el uso de aeronaves no tripuladas, popularmente conocidas como drones, y clarificar la implementación de las leyes sin "afectar la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles" en general.

Según el diario The New York Times, Amazon señaló que no estaba obligada a presentar pruebas de la seguridad de sus operaciones y demostrar esas operaciones para la FAA.

El año pasado en una conferencia en Las Vegas, Amazon reveló un dron hexagonal completamente eléctrico que podía transportar hasta cinco libras. El dron tenía una tecnología avanzada de conciencia espacial que le permitía evitar el contacto con otros objetos, dijo la compañía, según reseña el diario.

El uso de los drones reducirá los tiempos de entrega para Amazon, un objetivo de largo tiempo de Jeff Bezos, el director ejecutivo de Amazon.

(Con información de Reuters y NYTimes)