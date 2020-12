OMS: la gente es más longeva que hace 20 años

GINEBRA - Nuevos cálculos de salud mundial han encontrado que la gente está viviendo seis años más que hace 20 años, pero muchas más personas viven con discapacidades que afectan su calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta una expectativa de vida ha pasado de 67 a 73 años desde el 2000. En ese período, señala que ha habido progreso en reducir las muertes de un número de enfermedades transmisibles.

Por ejemplo, la OMS dice que el SIDA ha bajado de la octava causa de muerte en 2000 a la posición 19 en 2019. Y la tuberculosis, explica, ya no figura entre las 10 enfermedades globales, cayendo de séptimo lugar a la posición 13 en las últimas dos décadas.

Otro cambio desde el 2000 es que las enfermedades no transmisibles han suplantado a las enfermedades contagiosas como la principal causa de muertes.

El cáncer supera a males cardíacos como principal causa de muerte El cáncer supera a males cardíacos como principal causa de muerte

Las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte. Samira Asma, de la división de información de la OMS, dice que las muertes por problemas cardíacos han aumentado en más de dos millones desde 2000, a casi nueve millones el año pasado.

Las enfermedades neurodegenerativas también están causando estragos.

La enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia están entre las principales 10 causas de muerte, con 65 por ciento de esas muertes entre mujeres.

El reporte encontró que las muertes por diabetes han aumentado un 70 por ciento, con los hombres en mayor riesgo. Dice que el este del Mediterráneo es la zona más impactada, con las muertes por diabetes duplicadas en los últimos 20 años.

La directora del departamento de enfermedades no transmisibles de la OMS, Bente Mikkelsen, dijo que dichas enfermedades siguen siendo un grave problemas en los países más desarrollados. La gente ahí corre el riesgo de enfermedades por el tabaco, el consumo excesivo de alcohol y la obesidad. Sin embargo, ella dijo que el 80 por ciento de las muertes prematuras de enfermedades no transmisibles ahora ocurren en países de ingresos medios y bajos.

“Cuando no estamos protegidos, es decir cuando no hemos podido modificar los factores de riesgo y el sistema de salud no está preparado para responder ante problemas cardíacos, diabetes, y enfermedades pulmonares, vemos un alto saldo de muertes”, afirmó.

El reporte encontró que las discapacidades están en aumento, muchas debido a enfermedades y condiciones de salud.

Pero señala que lesiones son otra causa importante de discapacidad y muerte. Reporta que lesiones por accidentes de tránsito han aumentado en casi un 50 por ciento en la región africana desde el 2000 y en un 40 por ciento en el este del Mediterráneo. La mayoría de las víctimas son hombres.

El Congreso de EE.UU. sopesa un cambio de estrategia en la lucha contra las drogas en Latinoamérica Miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja hicieron preguntas sobre el informe a los integrantes de la Comisión de Política de Drogas en el Hemisferio Occidental que preparó el informe.

El uso de Drogas en las Américas ha surgido como un importante contribuyente de discapacidades y muertes. Los datos muestran que las muertes por uso de drogas en la región casi se han triplicado entre 2000 y 2019.

La OMS planifica evaluar el impacto directo e indirecto del COVID-19 en las muertes y discapacidades en la próxima edición de sus Cálculos de Salud Mundial.