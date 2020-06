Moderna iniciará prueba masiva de vacuna para COVID-19 en julio

El laboratorio estadounidense Moderna anunció el jueves que iniciará el mes que viene las primeras pruebas generalizadas de una posible vacuna para el nuevo coronavirus.

Moderna está trabajando con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para desarrollar la vacuna para la COVID-19.

La compañía dijo el jueves que en estudio de julio participarán 30.000 voluntarios. Algunos de ellos recibirán la vacuna y otros un placebo.

Una firma de biotecnología china, Sinovac, también planea probar su vacuna el mes que viene en 9.000 voluntarios en Brasil, donde además habrá pruebas de la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford, de Gran Bretaña.

El gobierno del presidente Donald Trump está enfrascado con laboratorios privados en una operación que aspira a obtener 300 millones de dosis de una vacuna para COVID-19 para enero.

Sin embargo, los expertos dicen que no hay garantías de que alguna vacuna funcione y que, en todo caso, solo brindará unos meses de protección.

Con los casos de coronavirus que ya sobrepasan los dos millones en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo en una entrevista de la Voz de América que está “cautelosamente optimista” de que pronto se tendrán varias vacunas para la COVID-19.

“Espero que sean incluso tres vacunas o más. No hay razón para creer que solo habrá una vacuna. Creo que hay un número de candidatos que lucen suficientemente favorables que no me sorprendería del todo si tuviéramos más de una y hasta tres o cuatro”, dijo Fauci.