Medicamento para malaria no muestra beneficio contra coronavirus

Un nuevo estudio no encuentra evidencia de beneficio de un medicamento contra la malaria ampliamente promovido como tratamiento para la infección por coronavirus.

La hidroxicloroquina no redujo el riesgo de morir o necesitar un tubo de respiración en una comparación que involucró a casi 1.400 pacientes tratados en la Universidad de Columbia en Nueva York, informaron investigadores el jueves en el New England Journal of Medicine.

Aunque el estudio es observacional en lugar de un experimento riguroso, proporciona información valiosa para una decisión que cientos de miles de pacientes con COVID-19 ya han tenido que tomar sin evidencia clara sobre los riesgos y beneficios del medicamento, escribieron algunos editores de revistas y otros médicos.

"Es decepcionante que varios meses después de la pandemia, todavía no tenemos resultados" de ninguna prueba estricta de la droga, escribieron. Aún así, el nuevo estudio "sugiere que este tratamiento no es una panacea".

El presidente Donald Trump instó reiteradamente al uso de hidroxicloroquina, que ahora se usa para el lupus y la artritis reumatoide. Tiene efectos secundarios potencialmente graves, incluida la alteración de los latidos del corazón de una manera que podría provocar la muerte súbita.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. advirtió contra su uso para las infecciones por coronavirus, excepto en estudios formales.

Los médicos de Columbia rastrearon cómo les fue a 565 pacientes que no recibieron el medicamento en comparación con otros 811 que recibieron hidroxicloroquina con o sin el antibiótico azitromicina, un combo que Trump también ha promocionado.

En total, 180 pacientes requirieron tubos de respiración y 232 murieron, y el medicamento no pareció afectar las probabilidades de ninguno de los dos.

Los pacientes que recibieron hidroxicloroquina generalmente estaban más enfermos que los demás, pero se utilizaron métodos ampliamente aceptados para tenerlo en cuenta y todavía no se observó ningún beneficio para el medicamento.