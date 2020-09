Fauci dice que prueba de detección del coronavirus es una "válvula de seguridad" en funcionamiento

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el miércoles que la suspensión de AstraZeneca de los ensayos globales finales de su vacuna experimental COVID-19 apunta a la efectividad de las salvaguardas que se han incorporado a los ensayos.

"Es importante señalar que esa es la razón por la que tiene varias fases de pruebas, para determinar si, de hecho, estos candidatos son seguros", dijo Fauci en una entrevista con "CBS This Morning".

"Es realmente una de las válvulas de seguridad que tiene en ensayos clínicos como este".

El gigante farmacéutico británico-sueco detuvo los ensayos porque un participante voluntario se enfermó después de recibir el fármaco experimental.

"Es lamentable que haya sucedido y, con suerte, podrán continuar con el resto de la prueba", dijo Fauci. "Pero no lo sabes. Necesitan investigarlo más".

La compañía emitió un comunicado el martes diciendo que la pausa en las pruebas es una "acción de rutina, que tiene que suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos, mientras se investiga, asegurando que mantengamos la integridad de los ensayos".

AstraZeneca desarrolló la vacuna, AZD1222, en cooperación con la Universidad de Oxford de Gran Bretaña. La vacuna se está probando en ensayos de Fase 2 y Fase 3 a gran escala en varias naciones, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Sudáfrica e India. AZD1222 es una de las tres vacunas COVID-19 en ensayos de fase 3 en etapa tardía en Estados Unidos.

La compañía no reveló la naturaleza de la enfermedad del participante, pero The New York Times informa que el voluntario, con sede en Gran Bretaña, fue diagnosticado con mielitis transversa, un síndrome inflamatorio que afecta la médula espinal y que a menudo se desencadena por infecciones virales. Pero el Times dijo que se desconoce si está directamente relacionado con la vacuna AZD1222.

Horas antes de anunciar la pausa de las pruebas de la vacuna COVID-19, AstraZeneca se unió a otros ocho fabricantes de medicamentos para comprometerse a no buscar la aprobación de los reguladores del gobierno de EE. UU. para ninguna vacuna hasta que todos los datos muestren que es segura y efectiva.

Los directores ejecutivos de las nueve empresas, que incluyen a Johnson & Johnson, Merck, Moderna y Novavax, así como los que encabezan dos proyectos conjuntos de vacunas, Pfizer y BioNTech, y Sanofi y GlaxoSmithKline, emitieron una declaración en la que prometían que “solo se presentarían para aprobación o autorización de uso de emergencia después de demostrar seguridad y eficacia a través de un estudio clínico de fase 3, diseñado y realizado para cumplir con los requisitos de autoridades reguladoras expertas”, incluida la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

Los ejecutivos dijeron que "siempre harán de la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas nuestra principal prioridad".

La inusual promesa conjunta tenía como objetivo aliviar los crecientes temores de los expertos en salud de que las compañías farmacéuticas están bajo una presión política considerable para desarrollar e introducir rápidamente una vacuna COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido repetidamente que una vacuna exitosa podría estar lista antes del 3 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales.

Pero Moncef Slaoui, el principal asesor de vacunas de Trump y codirector de la iniciativa de la administración "Operation Warp Speed", que está financiando muchos de los esfuerzos para desarrollar, probar y fabricar una posible vacuna, dijo a National Public Radio (NPR) la semana pasada que es “muy poco probable” que se autorice una vacuna antes del día de las elecciones.

Las Naciones Unidas advierten que la pandemia podría revertir décadas de avances en la reducción de las muertes infantiles prevenibles.

Un nuevo informe de tres agencias de la ONU (UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU) y el Grupo del Banco Mundial dice que hubo poco más de 5 millones de muertes evitables en 2019, en comparación con 12,5 millones, en 1990.

Pero el informe también encontró que el 68% de los encuestados en 77 países informaron al menos alguna interrupción en los controles físicos y las vacunas de los niños. Gran parte de la alteración se debe al temor de los padres de que sus hijos se infecten con el virus.

“La comunidad mundial ha avanzado demasiado en la eliminación de las muertes infantiles prevenibles como para permitir que la pandemia de COVID-19 nos detenga en seco”, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, en un comunicado de prensa.

“Cuando a los niños se les niega el acceso a los servicios de salud porque el sistema está invadido, y cuando las mujeres tienen miedo de dar a luz en el hospital por temor a la infección, ellas también pueden convertirse en víctimas de COVID-19”, dijo Fore.

La pandemia también continúa afectando las actividades ordinarias en todo el mundo. Se espera que el primer ministro británico, Boris Johnson, emita una orden el miércoles limitando el número de personas que participan en la mayoría de las reuniones sociales a seis, de las 30 actuales.

El nuevo límite entraría en vigor la próxima semana, ya que Gran Bretaña está sufriendo un aumento de casi 3.000 nuevos casos diarios de COVID-19 en las últimas semanas, la cifra diaria más alta desde mayo.

Y los funcionarios del condado de Los Ángeles, California, han emitido una orden que prohíbe la mayoría de las actividades de Halloween, que tradicionalmente se observa el 31 de octubre. Las actividades prohibidas incluyen el tradicional "truco o trato" puerta a puerta, cuando los niños vestidos con disfraces llaman a la puerta para recibir dulces y “baúl o trato", una actividad similar que implica ir de un coche a otro. También están prohibidos los eventos en interiores y al aire libre, incluidos carnavales, festivales y "casas encantadas".

Los funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron que se habían registrado cerca de 250.000 casos de coronavirus allí y que 6.036 personas murieron a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.