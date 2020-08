El coronavirus en EE.UU. "extraordinariamente extendido", dicen expertos de la Casa Blanca

WASHINGTON D.C. - Estados Unidos se encuentra en una nueva fase del brote de COVID-19 con infecciones "extraordinariamente generalizadas" en áreas rurales y ciudades, dijeron el domingo expertos de la Casa Blanca.

Los casos de coronavirus continúan aumentando en algunas partes del país, y los funcionarios de salud pública están tratando de trabajar con los gobernadores para adaptar las respuestas para cada estado.

"Estamos en una nueva fase", dijo la doctora Deborah Birx. "Lo que estamos viendo hoy es diferente de marzo y abril. Está extraordinariamente extendido" tanto en áreas rurales como urbanas.

"Para todos los que viven en una zona rural: no eres inmune ni estás protegido contra este virus", dijo Birx en el programa "State of the Unión" de CNN.

Birx, la coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca, dijo que las personas que viven en hogares multigeneracionales en un área que está experimentando un brote deben usar máscaras dentro del hogar para proteger a las personas mayores o con condiciones subyacentes.

El almirante Brett Giroir, secretario asistente de Salud y Servicios Humanos, continuó enfatizando la importancia de usar máscaras.

"Si no hacemos eso, y si no limitamos los espacios interiores llenos de gente, el virus continuará aumentando", dijo en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC.

"Estamos muy preocupados y este es un punto muy serio".

El coronavirus, que apareció por primera vez en China, ha infectado a 4,6 millones de personas en los Estados Unidos y mató a casi 155,000 estadounidenses, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Birx dijo que los funcionarios federales han estado trabajando en informes individuales para cada estado que examinan las tendencias de la comunidad y los registros hospitalarios.

"Cada una de estas respuestas tiene que adaptarse dramáticamente", dijo.

Señaló que lo que presenció cuando visitó 14 estados en las últimas tres semanas le dio motivos de preocupación.

"Mientras viajaba por el país, vi a toda la nación en movimiento", dijo Birx. "Si ha elegido irse de vacaciones a un punto de brote, realmente necesita regresar y proteger a las personas con comorbilidades y asumir que está infectado".

Si las personas usan máscaras y evitan las multitudes, dijo Giroir, da el mismo resultado que un cierre completo.

"Es por eso que vamos a todos los estados, estamos en la radio local, damos instrucciones específicas a cada gobernador por condado, lo que deben hacer cuando comenzamos, cuando esos condados comienzan a ponerse amarillos, porque ese es el momento cuando tienes que sellarlo ", dijo.