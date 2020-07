Autoridades sanitarias de EE.UU. alertan del peligro de una mutación del coronavirus

WASHINGTON, D.C. - El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia de coronavirus, alertó esta semana del peligro de una nueva mutación del coronavirus que podría facilitar su propagación.

"Los datos muestras que existe una mutación que hace que el virus se replique mejor y, posiblemente, con una mayor carga viral", advirtió Fauci en una entrevista concedida el jueves a The Journal of the American Medical Association.

El experto explicó que, al replicarse mejor, el virus "podría ser más transmisible", lo que podría disparar el número de contagios, que en estos momentos ha alcanzado en Estados Unidos cotas sin precedentes.

El coronavirus recobra fuerza en Estados Unidos Mientras algunas autoridades aducen el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos a la cantidad de pruebas realizadas, hay quienes creen que el fin de las restricciones es la causa principal. Se teme que se pueda producir una oleada de contagios peor que la primera.

El jueves, Estados Unidos registró una cifra récord de 55.274 nuevos casos de COVID-19, el dato más alto en todo el mundo desde que comenzó la pandemia, superando así los 54.771 anunciados por Brasil el 19 de junio.

Fauci basa su preocupación en un estudio divulgado esta semana por un grupo de investigación de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, que afirma que esta cepa del coronavirus es más prevalente que la original y que genera mayores problemas en el tracto respiratorio.

Según datos de la universidad Johns Hopkins, se han registrado 2.777.232 casos confirmados y 129.192 muertes en territorio estadounidense.