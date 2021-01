Zimbabue sepulta a cuarto ministro fallecido por coronavirus

Zimbabue, el país africano, enterró el miércoles a dos ministros y a un funcionario penitenciario, todos víctimas del COVID-19, alzando el mortal saldo a cuatro ministros, tres de ellos fallecidos este mes. Unos 1.000 ciudadanos también han fallecido por el virus.

Los ministros de Transporte y Relaciones Exteriores fueron sepultados el miércoles, mientras el vicepresidente Constantino Chiwenga hacía llamados a la población a respetar las medidas preventivas de distanciamiento personal, uso de mascarilla y lavado frecuente de las manos.

“El COVID-19 nos ha enseñado una lección importante, que todos somos mortales”, dijo Chiwenga. “La lucha contra esta pandemia no nos permite escoger con quién caminamos, con quién trabajamos, con quién corremos. No discrimina, entre el poderoso y el débil, entre los que tienen y los que no tienen. Es una despiadada fuerza que deja un rastro de destrucción y desesperación”.

África: a medida que militares hacen cumplir cuarentena, expertos advierten sobre espiral de violencia La Casa Blanca dice que el presidente Trump habló con su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa el jueves y que le ofreció ayuda adicional para combatir la pandemia.

Los sepelios del canciller Sibusiso Moyo, del ministro de Transporte, Joel Biggie Matiza y del exjefe del sistema penitenciario, Paradzai Zimondi, se produjeron menos de una semana después que el presidente Emmerson Mnangagwa sepultara a otro ministro y a un alto funcionario del partido gobernante, ZANU-PF.

Los críticos culpan al presidente Mnangagwa y su antecesor, el fallecido Robert Mugabe, por permitir que el sistema de salud del país decayera tanto que algunos hospitales no tienen analgésicos comunes y en algunos casos a los pacientes se les pide que traigan su propia agua.

Pero tras las muertes de los ministros, lejos de asumir responsabilidades, el presidente Mnangagwa soltó una diatriba contra los trabajadores de la salud, a los que llamó “asesinos”. El presidente, luego de la indignación nacional, tuvo que pedir disculpas.

La doctora Pamela Magande, presidente del Colegio de Médicos de Salud Pública, dijo que el reciente repunte de casos del coronavirus fue ocasionado por “una relajada temporada festiva”, en la que la gente ni respeto el distanciamiento personal y usó mascarillas.

“Sabemos que para evitar esta enfermedad y protegernos, debemos mantener puestas nuestras mascarillas, sabemos que el distanciamiento personal es importante y también sabemos que la higiene es importante. Así que mientras no haya tratamiento o vacuna, no teneos opción más que apegarnos a estas recomendaciones de salud pública”.

Con la colaboración de Columbus Mavhunga.