Pompeo visita Turquía y discute sobre libertad religiosa con patriarca ortodoxo Bartolomé I

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó el martes la histórica mezquita Rustem Pasha, como parte de su visita a Turquía y se reunió con el patriarca ecuménico Bartolomé I, líder espiritual de los cristianos ortodoxos, con quien conversó sobre temas religiosos y la región.

En su cuenta de Twitter, Pompeo comentó que está "conmovido por la impresionante belleza de la Mezquita Rustem Pasha".

Moved by the breathtaking beauty of the Rustem Pasha Mosque. America’s commitment to religious freedom will not waver; all people must be permitted to practice their faith openly and freely, in places of worship like this. pic.twitter.com/eaGusNRqEP