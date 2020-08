Pompeo vista Sudán para apoyar la transición e impulsar nexos con EE.UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aterrizó en Sudán después de volar sin escala desde Israel el martes, en lo que dijo que era el primer vuelo directo oficial entre los dos países. Su escala en Sudán busca apoyar la transición e impulsar lazos con Estados Unidos.

Pompeo es el funcionario estadounidense más alto nivel en visitar al país desde la salida del poder del líder autoritario Omar al-Bashir.

Su visita es parte de una gira regional después de un acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos este mes para forjar relaciones plenas.

"¡Feliz de anunciar que estamos en el PRIMER vuelo oficial SIN ESCALA de Israel a Sudán!", dijo Pompeo dijo en su cuenta de Twitter después de despegar de Tel Aviv.

Happy to announce that we are on the FIRST official NONSTOP flight from Israel to Sudan! pic.twitter.com/eOXNsBAozC

Poco después, Pompeo elogió las reuniones sostenidas con autoridades de Sudán, en otro mensaje divulgado en su cuenta de Twitter: "Es genial estar en Jartum para reuniones con el gobierno de transición liderado por civiles. La transición democrática en curso es una oportunidad única en una generación para el pueblo de Sudán. Esperamos discutir cómo profundizar la relación entre Estados Unidos y Sudán".

Great to be in Khartoum for meetings with the civilian-led transitional government. The democratic transition underway is a once in a generation opportunity for the people of Sudan. Looking forward to discussing how to deepen the U.S.-Sudan relationship. pic.twitter.com/krfKxt3tyS