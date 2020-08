Pompeo se reúne con líder de Omán al final de su gira por Oriente Medio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el jueves con el sultán de Omán como parte de una gira por el Oriente Medio, que sigue a un acuerdo reciente negociado por Estados Unidos sobre la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Sobre una reunión con el sultán Haitham bin Tariq al-Said, Pompeo dijo en su cuenta de Twitter que discutió "la importancia de fomentar la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales a través de un Consejo de Cooperación del Golfo unido".

Met today with Omani Sultan Haitham bin Tarik Al Said on the importance of building regional peace, stability, and prosperity through a united Gulf Cooperation Council. Grateful for our strong security partnership and economic ties. pic.twitter.com/hCKL1FH9CX

El sultán Haitham tomó el poder en enero, tras la muerte de su antecesor Qaboos bin Said, en el poder durante medio siglo.

En una región turbulenta, Omán ha mantenido su neutralidad. Sostiene relaciones amistosas con una variedad de actores regionales, incluidos Estados Unidos e Irán, para quienes Omán ha actuado como intermediario.

Antes de llegar a Omán, Pompeo visitó Israel, Sudán, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Arrived in Oman and will meet with Omani Sultan Haitham bin Tarik Al Said. I look forward to discussing efforts to build unity among the Gulf Cooperation Council and build on the momentum to advance regional peace and prosperity. pic.twitter.com/QsFDUGEK2t