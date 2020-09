Pompeo insta al Vaticano a condenar violaciones de DD.HH. en China

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó el miércoles el historial del gobierno de China en materia de libertad religiosa y exhortó al Vaticano a condenar las violaciones a los derechos humanos en esa materia reportados desde la nación asiática.

Pompeo, que está de visita en Italia, hizo sus declaraciones durante el simposio "Promoción y defensa de la libertad religiosa internacional por medio de la diplomacia", organizado por la embajada estadounidense ante la Santa Sede, en Roma.

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado informó que "el Vaticano es un socio vital en la defensa de este derecho inalienable en lugares donde está amenazado".

Honored to participate in @USinHolySee’s Advancing and Defending International Religious Freedom Through Diplomacy symposium. The Vatican is a vital partner in defending this unalienable right in places where it is under threat. pic.twitter.com/LTcroYr9HQ