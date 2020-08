Pompeo aboga en Bahréin por "la paz y la prosperidad en la región"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, discutió el miércoles sobre la estabilidad regional y la unidad del Golfo con el príncipe heredero de Bahréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, en su tercera parada de gira por Oriente Medio, que sigue al histótico acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre la normalización de las relaciones.

A su llegada el martes por la noche, Pompeo había dicho que era vital aprovechar el impulso del acuerdo negociado por Estados Unidos anunciado el pasado 13 de agosto.

Pompeo calificó como "un honor" reunirse con el príncipe heredero Salman: "Le agradecí nuestra continua amistad y asociación estratégica. Seguimos comprometidos con la construcción de la paz y la seguridad para promover una mayor unidad entre los países del Golfo y contrarrestar la amenaza de Irán"

En otro mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario de Estado elogió su reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, tras su llegada a Manama. "Estados Unidos tiene una larga asociación con Bahréin y esperamos continuar con nuestro importante trabajo para construir la paz y la prosperidad en la región".

