La policía de Hong Kong dispersa a manifestantes que se oponen a ley de seguridad nacional

HONG KONG - La policía antidisturbios en Hong Kong disparó el miércoles bolas de gas pimienta para dispersar a decenas de miles de manifestantes que protestaban por la adopción de una controvertida ley de seguridad nacional que está a punto de aprobarse en Beijing el jueves y una ley propuesta que penaliza la falta de respeto al himno nacional.

Miles de policías antidisturbios vigilaron varios distritos en Hong Kong, disparando bolas de pimienta y usando spray de pimienta para dispersar a los manifestantes. La policía se detuvo y buscó principalmente a jóvenes fuera de las estaciones de metro y en las calles durante todo el día.

Las multitudes de personas que se reunieron en el Admiralty, el área donde se encuentran el consejo legislativo y los barrios gubernamentales, fueron dispersadas por la policía que las amenazó con gas pimienta si no cumplían.

Había policías vigilando cada esquina de la calle para evitar que la gente se acercara a los edificios del gobierno. Las pasarelas que conducen a los edificios del gobierno fueron acordonadas. La policía rápidamente se acercó a pequeños grupos de activistas que se reunieron para cantar consignas y dar discursos expresando su oposición al proyecto de ley del himno nacional. En un momento, la policía ordenó a las personas en restaurantes cercanos que se fueran.

A la hora del almuerzo, cientos de trabajadores de oficina acudieron a las calles de Central, el corazón del distrito comercial de Hong Kong, en un mitin. Las multitudes corearon consignas, incluyendo "Lucha por la libertad, Stand con Hong Kong", "Independencia de Hong Kong, la única forma" alternativamente y gritaron obscenidades a la policía. "¡Sé un Hong Konger!" alguien gritó a la policía, dando a entender que estaban trabajando por los intereses de China y no de su propia ciudad. Aproximadamente media hora después de la concentración, la policía disparó gas pimienta y la gente corrió hacia los edificios cercanos.

"No solo es esta ley de seguridad nacional, vemos a China invadiendo continuamente nuestras libertades y vemos que la policía está siendo encalada (en un informe que los acusa de irregularidades)", dijo un abogado que se negó a dar su nombre. "Si nos quedamos callados, pueden salirse con la suya".

Un comunicado de la policía dijo que los manifestantes bloquearon las carreteras con contenedores y conos de tráfico y arrojaron objetos a los oficiales. La policía dijo "no tenía otra opción que emplear una fuerza mínima" disparando bolas de gas pimienta para detener el "comportamiento violento". Sin embargo, la interrupción fue breve ya que el tráfico continuó avanzando lentamente.

Cientos de personas también desafiaron la fuerte presencia policial para reunirse en las calles de Causeway y Mongkok, ambos concurridos distritos comerciales. La policía antidisturbios detuvo y registró a muchos jóvenes. Los jóvenes, incluidos algunos con uniformes de secundaria, fueron obligados a alinearse contra la pared frente a un centro comercial en Mongkok. La policía acusó a los manifestantes de bloquear el tráfico y colocar obstáculos en las calles.

A media tarde, la policía dijo que más de 290 personas fueron arrestadas por reunión ilegal.

La policía antidisturbios levanta una bandera de advertencia mientras dispersan a los manifestantes antigubernamentales en el Distrito Central en Hong Kong.

Los manifestantes dijeron que estaban alimentados por la ira por lo que perciben como las invasiones cada vez más intensas de China en la ciudad semiautónoma, incluido el patriotismo en contra de los Hong Kongers a través de una ley que prohíbe la burla del himno nacional

También expresaron su impotencia cuando el Congreso Nacional del Pueblo de China se preparó para aprobar leyes de seguridad nacional, eludiendo la legislatura de Hong Kong el jueves.

“Sé que no tenemos poder para luchar contra China, pero debo salir para mostrar mi oposición. No tengo miedo incluso si me encarcelan ", dijo un hombre de 71 años de apellido Chow, que solía ser un firme defensor del partido comunista hasta la represión del movimiento prodemocrático de Tiananmen.

Dentro de la cámara del Consejo Legislativo, los legisladores pronunciaron discursos para expresar su postura sobre el proyecto de ley del himno nacional, que se espera que se apruebe el 4 de junio, aniversario de la represión de Tiananmen en 1989.

Los legisladores a favor de la democracia expresaron su exasperación por un proyecto de ley que está a punto de aprobarse porque la legislatura está dominada por legisladores pro-Beijing: solo la mitad de los escaños son elegidos popularmente por los votantes ordinarios, mientras que el resto son elegidos por circunscripciones funcionales en gran parte pro-Beijing.

El legislador Dr. Kwok Ka-Ki le dijo a la legislatura que los gobernantes deben seguir las enseñanzas del antiguo filósofo chino Mencio, quien dijo que los gobernantes deberían "amar a su pueblo como si fueran sus hijos".

Agentes de la policía antidisturbios detienen a un manifestante antigubernamental durante una protesta en el Distrito Central en Hong Kong

"No hay necesidad de usar balas de goma y gases lacrimógenos para reprimir a las personas y hacer que las personas se vuelvan subordinadas a su regla ... y cuando ya se sienten emocionales, los suprime con la ley de seguridad para subyugarlos con porras y pistolas", dijo Kwok .

La semana pasada, China reveló su plan de eludir la legislatura de Hong Kong para imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong para prevenir y castigar los actos de "secesión, subversión o actividades terroristas" que amenazan la seguridad nacional.

La medida, que también permitiría a los órganos de seguridad nacional chinos establecer agencias en Hong Kong, ha recibido amplias críticas internacionales, y Estados Unidos amenaza con consecuencias para China.