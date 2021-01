Para algunos residentes de Wuhan tras el silencio hay indignación

Residentes de Wuhan dudan de versión del Gobierno de que ya no hay ni un solo contagiado

Hay aún pacientes en los hospitales.Pero aunque no muestran síntomas, dan positivo en las pruebas. La población pide que no les den de alta pues podrían desatar otro contagio. Y el miedo persiste, pues no hay credibilidad para la versión del Gobierno de que hay cero enfermos.