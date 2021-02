Miles de personas detenidas en manifestaciones en apoyo a Navalny en toda Rusia

MOSCÚ - Miles de personas protestaron en ciudades de Rusia el domingo, desafiando las amenazas de arresto del gobierno por segundo fin de semana consecutivo. Los manifestantes exigen la liberación del líder opositor encarcelado Alexei Navalny.

En las manifestaciones de distintas dimensiones en las 11 zonas horarias de Rusia, los manifestantes desafiaron las bajas temperaturas y las advertencias de que el gobierno catalogaba las protestas como "no autorizadas" y actuaría en consecuencia. Miles de personas fueron detenidas.

"Apoyo a Navalny, pero esto es más que él", dijo Andrei, de 35 años que se manifestó en Moscú, en una entrevista con la VOA. “Se trata de cambiar nuestro gobierno y mejorar la vida de las personas”, agregó.

"Siempre he estado a favor de la justicia toda mi vida", dijo Lyubov, un jubilado que se aventuró a manifestarse. "Incluso mis amigos a quienes no les gusta Navalny, que no lo apoyan, ven que esto está mal".

Hasta el domingo por la noche, grupos de monitoreo independientes reportaron más de 5.000 arrestos, incluida la esposa de Navalny, Yulia.

“La gente ve esta locura y seguirá viniendo y viniendo”, dijo Viktoria, una activista política de 28 años. "Las autoridades nunca quieren ceder el poder y el caso Navalny solo lo confirma".

EN FOTOS: Partidarios de opositor ruso Navalny protestan por su arresto en Moscú Manifestantes rusos protestaron en las calles de Moscú el 23 de enero de 2021, en apoyo al líder opositor encarcelado Alexei Navalny. Más de 3.300 personas fueron arrestadas en enfrentamientos con la policía, tras el llamado de Navalny a protestar contra el gobierno del presidente Vladimir Putin.

Navalny fue encarcelado por presuntas violaciones de la libertad condicional a su regreso a Rusia desde Alemania a principios de enero, luego de una prolongada recuperación tras un envenenamiento casi letal que el político de la oposición atribuyó al gobierno del presidente Vladimir Putin.

El Kremlin negó su participación, pero se negó a investigar el intento de asesinato, citando la falta de pruebas.

Navalny ahora enfrenta la posibilidad de una pena de prisión de más de tres años por cargos de supuesta violación de los términos de libertad condicional de una sentencia suspendida de 2014 que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos luego consideró infundado.

Hace aproximadamente una semana, miles de rusos salieron a las calles en protesta, y otros 4.000 fueron arrestados en todo el país mientras protestaban por la detención de Navalny.

Estados Unidos y sus aliados europeos han condenado la detención de Navalny y la agresiva respuesta del gobierno ruso contra los manifestantes, lo que provocó que el Kremlin contraatacara la interferencia occidental en sus asuntos internos.

La policía detiene a manifestantes durante una protesta contra el encarcelamiento del líder de la oposición Alexei Navalny en San Petersburgo, Rusia, el domingo 31 de enero de 2021. [Foto: AP]

Moscú cerrado

En Moscú, las autoridades cerraron la mayor parte del centro de la ciudad en la mañana nevada, lo que hizo casi imposible que los manifestantes se reunieran en un lugar elegido fuera de la sede de los Servicios Federales de Seguridad (FSB).

Como resultado, los organizadores de la protesta emitieron un cambio de ubicación de último minuto: lanzaron una cadena de eventos en los que los aliados de Navalny emitieron instrucciones a través de las redes sociales, los manifestantes caminaron con dificultad por la nieve en busca de una multitud y el gobierno dispersó a decenas de policías antidisturbios para detenerlos.

La naturaleza dispersa de las manifestaciones hizo que evaluar la escala del evento fuera casi imposible.

En un momento, se vio a miles de personas reunidas frente a varias estaciones de metro de Moscú.

Más tarde, se vio a miles marchando hacia Matrosskaya Tishina, la cárcel donde se encuentra actualmente detenido Navalny.

En otros lugares los manifestantes buscaban instrucciones en sus redes sociales o preguntaban a quienes se encontraban: "¿A dónde se dirigen todos ahora?

Cada vez, las autoridades tenían agentes o policías antidisturbios para realizar arrestos y desviar el movimiento de la multitud.

En varios momentos del día y en diferentes lugares, los manifestantes detenidos simplemente esperaron a que llegaran nuevos autobuses policiales.

Los que ya estaban en el sitio se llenaron más allá de su capacidad.

La decisión de cerrar todo, desde estaciones de metro hasta calles y negocios en todo el centro de la capital de Rusia, fue vista por algunos como una prueba del creciente poder de las protestas.

"Tengo 65 años y nunca había visto a Moscú cerrar así", dijo Sergey, un jubilado, en una entrevista con VOA. "La ciudad ha sido ocupada por tropas".

Manifestación en apoyo de Alexei Navalny en Moscú, el 31 de enero de 2021. [Reuters]

Represión

Había indicios de que, habiendo sido tomadas por sorpresa por la escala de manifestaciones recientes, las autoridades estaban tomando medidas enérgicas por adelantado.

Varios activistas fueron arrestados y condenados a breves sentencias por comportamiento “antisocial” la semana pasada.

Se iniciaron procesos penales contra casi dos docenas de manifestantes que ahora enfrentan la perspectiva de largas penas de prisión.

Además, varios periodistas de alto perfil fueron detenidos con el argumento de que habían promovido la manifestación en las redes sociales.

Mientras tanto, empresas estatales, desde corporaciones afiliadas al gobierno hasta universidades, desalentaron la asistencia a las protestas.

"La administración de nuestra escuela nos dijo que si íbamos, nunca encontraríamos un trabajo decente con un salario decente y podríamos tener problemas para terminar la escuela", dijo Anastasia, estudiante de una universidad de Moscú, en una entrevista con VOA a poca distancia de policías antidisturbios.

Su amiga Ekaterina argumentó: “Nuestra constitución nos permite reunirnos pacíficamente. Nadie tiene derecho a detenernos, pero si me detienen, que así sea".

Las autoridades también presionaron a los aliados de Navalny, poniendo bajo arresto domiciliario al hermano del líder de la oposición, Oleg, y a decenas de asociados de la Fundación Anticorrupción dirigida por Navalny.

Fueron acusados ​​de promover una protesta ilegal la semana pasada que fue vista como un riesgo para la salud debido al coronavirus.

Sin embargo, las preocupaciones sobre la salud pública se vieron socavadas por una decisión casi simultánea de Moscú de levantar las restricciones restantes en bares y clubes nocturnos.

En un movimiento separado, Rusia colocó a Leonid Volkov, el estratega jefe de Navalny, en una lista internacional de buscados. Volkov, que actualmente reside en Europa, fue acusado en ausencia de instar a los rusos menores de edad a violar las restricciones de reunión pública y arriesgarse a recibir sanciones legales, un tema clave en el esfuerzo de los medios estatales rusos por socavar el atractivo de Navalny.

Los partidarios de Navalny sostienen que seguirán presionando a las autoridades para que liberen al político opositor.

Han anunciado otra protesta para febrero, cuando está programado que Navalny comparezca en una audiencia judicial que puede determinar los términos de su confinamiento.