Pompeo critica a China y busca apoyo de aliados asiáticos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el martes en Japón con los aliados más cercanos de Washington en Asia, y pidió una colaboración más profunda a los gobienos del país anfitrión, India y Australia para hacer frente a la creciente influencia de China en la región.

La visita de Pompeo coincide con un empeoramiento de las tensiones con China.

"Encantado de reunirme con mi amigo, el Ministro de Relaciones Exteriores @moteging hoy en Tokio. Nuestra Alianza continúa haciendo que la vida de los estadounidenses y japoneses sea más próspera y segura", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter en un mensaje que incluyó fotografías del encuentro.

Great to meet with my friend, Foreign Minister @moteging today in Tokyo. Our Alliance continues to make the lives of the American and Japanese people more prosperous and secure. pic.twitter.com/CyxO35bZhD

Pompeo además elogió sus reuniones bilaterales con los ministros de exteriores de India y con el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga.

Pleased to have my first meeting with Japanese Prime Minister Yoshihide Suga. The U.S.-Japan Alliance has never been stronger and is the cornerstone of peace, security, and prosperity for the Indo-Pacific and will continue to be so for generations to come. pic.twitter.com/g1GknFDvSu