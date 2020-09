Pompeo insta a Grecia y Turquía a seguir diálogo sobre fronteras marítimas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó el martes a los aliados de la OTAN, Grecia y Turquía, a continuar las conversaciones para poner fin a la disputa sobre fronteras marítimas lo antes posible.

Grecia y Turquía, en desacuerdo sobre una variedad de temas, acordaron reanudar las conversaciones exploratorias sobre sus reclamaciones marítimas en el Mediterráneo oriental luego de semanas de tensiones. La eventual fecha para el inicio de las conversaciones no han sido anunciadas hasta el momento.

"Esperamos que estas conversaciones puedan continuar de manera seria", dijo Pompeo después de reunirse con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en la isla de Creta.

Pompeo se encuentra en un viaje de dos días a Grecia tras el aumento de la tensión regional sobre los recursos energéticos.

Deeply impressed by my visit to @NSA_SoudaBay. Thanks to the Mutual Defense Cooperation Agreement @NikosDendias and I signed last year, our military-to-military relationship has been enhanced significantly. The strong @NATO Alliance continues to contribute to regional security. pic.twitter.com/xOORGIn2Gt