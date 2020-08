"El futuro del Líbano está en juego" urge Macron a donantes que exigen reformas para combatir la corrupción

Las potencias mundiales deben dejar de lado sus diferencias y apoyar al pueblo libanés, cuyo futuro país está en juego después de que una explosión masiva devastó la capital, dijo el domingo el presidente francés Emmanuel Macron en una conferencia de donantes convocada de emergencia.

La economía del Líbano, cargada de deudas, ya estaba sumida en una crisis y se tambaleaba por la pandemia del coronavirus antes de la explosión del puerto, que mató a 158 personas.

Pero los gobiernos extranjeros son cautelosos a la hora de emitir cheques en blanco a un gobierno que su propio pueblo percibe como profundamente corrupto y algunos están preocupados por la influencia de Irán a través del grupo chiíta Hezbollah.

El presidente francés Emmanuel Macron pronuncia un discurso durante una conferencia de prensa en Beirut, luego de la explosión en el puerto de la capital libanesa. Agosto 6 de 2020.

En las declaraciones de apertura de una conferencia de donantes en línea que co organizó, Macron dijo que la respuesta internacional debería ser coordinada por Naciones Unidas en el Líbano.

"A pesar de las diferencias de opinión, todos deben acudir en ayuda del Líbano y su gente", dijo Macron a través de un enlace de video desde su retiro de verano en la Riviera francesa. "Nuestra tarea hoy es actuar con rapidez y eficacia".

El presidente dijo que la oferta de asistencia incluía el apoyo a una investigación imparcial, creíble e independiente sobre la explosión del 4 de agosto, que ha llevado a algunos libaneses a pedir una revuelta para derrocar a sus líderes políticos.

Macron dijo que la comunidad internacional tiene el deber de ayudar. La ayuda debe canalizarse lo más rápido posible a organismos públicos y privados, así como a onegés dijo.

"Nuestro papel es estar a su lado", señaló. "El futuro del Líbano está en juego".

Un asistente de Macron se negó el sábado a establecer un objetivo para la conferencia. Se necesita ayuda de emergencia para la reconstrucción, ayuda alimentaria, equipo médico y escuelas y hospitales, dijo el funcionario. Israel había manifestado su voluntad de ayudar, dijo Macron, pero junto con Irán no estuvo representado en la videoconferencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien participó el domingo en la teleconferencia tuitó antes. "¡Todos quieren ayudar!" .

Mientras tanto, Estados Unidos ha entregado ayuda de emergencia al Líbano, comenzando con alimentos, agua y suministros médicos, bajo la dirección de Trump. Inicialmente ha prometido más de $ 17 millones en ayuda por desastre para el país.

La explosión arrasó vecindarios enteros, dejando a 250.000 personas sin hogar, arrasando negocios y destruyendo suministros críticos de granos. La reconstrucción de Beirut probablemente costará miles de millones de dólares. Los economistas pronostican que la explosión podría eliminar hasta un 25% del PIB del país.

Vista del devastado puerto de Beirut tras una poderosa explosión que dejó más de cien muertos y al menos 5000 heridos en un radio de unos 15 kilómetros de la capital libanesa.

Muchos libaneses están enojados por la respuesta del gobierno y dicen que el desastre puso de relieve la negligencia de una élite política corrupta. Los manifestantes irrumpieron en los ministerios del gobierno en Beirut y destrozaron las oficinas de la Asociación de Bancos Libaneses el sábado.

Durante su visita a Beirut el jueves, Macron había prometido que la ayuda no caería en manos corruptas y el domingo reiteró su promesa en la teleconferencia de donantes. Alemania, el segundo mayor donante bilateral de Líbano también ha exigido transparencia.

"Eso es precisamente lo que el pueblo libanés ha exigido con razón: los intereses individuales y las antiguas líneas de conflicto deben superarse y el bienestar de toda la población debe anteponerse", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

A corto plazo, la ayuda que llega al Líbano es puramente para emergencias humanitarias y relativamente fácil de monitorear. Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia, entre otros, han dejado claro que se dirige directamente a las agencias de la ONU o a la Cruz Roja Libanesa.

Pero la reconstrucción real requiere importaciones masivas de suministros y equipos. Los contratos y subcontratos que le han dado a la élite gobernante del Líbano su riqueza y poder, al tiempo que dejan al país con carreteras en ruinas, cortes regulares de electricidad, basura que se amontona en las calles y suministros de agua intermitentes.

"El nivel de infraestructura en el Líbano está directamente relacionado hoy con el nivel de corrupción", dijo Neemat Frem, un destacado empresario libanés y miembro independiente del parlamento. "Necesitamos urgentemente más dólares, pero entiendo que el estado libanés y sus agencias no son competentes".

Líbano tiene una deuda acumulada de alrededor de $ 100 mil millones, para una población de poco menos de 7 millones de personas: 5 millones de libaneses y 2 millones de sirios y palestinos, la mayoría de ellos refugiados. Su compañía de electricidad, controlada como el puerto por múltiples facciones, registra pérdidas de $ 1.5 mil millones al año, aunque Frem dijo que la mayoría de las fábricas pagan sus propios generadores porque la energía está apagada más de lo que está encendida.

Los manifestantes, cansados de las pequeñas indignidades que soportan para pasar un día (el 37% de las personas informan que necesitan pagar sobornos, en comparación con el 4% en la vecina Jordania, según Transparencia Internacional) y el problema más grande de un estado en colapso, están persiguiendo a funcionarios corruptos grandes y pequeños.

Bombas caseras son lanzadas por manifestantes antigubernamentales contra soldados libaneses en una protesta contra las élites políticas y la corrupción luego de la explosión en el puerto de Beirut que devastó gran parte de la ciudad. Agosto 6, 2020.

El sábado, tomaron oficinas del Ministerio de Economía y se llevaron archivos que, según dijeron, mostrarían la corrupción en torno a la venta y distribución de trigo. La reserva de trigo del Líbano, almacenada junto al almacén lleno de nitrato de amonio, fue destruida por la explosión.

"Restauramos el Ministerio de Economía al pueblo libanés", gritó un hombre mientras revisaban los escritorios.

Julien Courson, director de la Asociación de Transparencia del Líbano, dijo que las organizaciones sin fines de lucro del país están formando una coalición para monitorear cómo se gasta el dinero de ayuda y ayuda. Estimó que el Líbano pierde $ 2 mil millones por corrupción cada año.

"Los tomadores de decisiones y los servidores públicos que están a cargo de estos expedientes siguen en sus puestos. Hasta ahora, no veíamos ninguna solución al problema", dijo. "Creo que el gobierno libanés tiene interés en encontrar una solución adecuada".

Un primer paso sería un catalizador en línea para cada contrato vinculado a la reconstrucción, dijo Courson. Y el primer proyecto tiene que ser muy visible y distribuir los beneficios ampliamente, dijo Christiaan Poortman, presidente de la junta de Infrastructure Transparency Initiative.

"Eso ayudará a mantener algunas de las cuestiones políticas a distancia", dijo Poortman. "Los donantes tendrán que estar al tanto de esto. El tema de las adquisiciones siempre es donde se produce mucha corrupción ... debe hacerse rápidamente, y siempre existe la tentación de no seguir las reglas y seguir adelante y hacer algo donde mucha gente va a ganar mucho dinero".

La oficina de Macron dijo que los donantes internacionales no pueden hacer nada hasta que los líderes de Líbano acuerden una auditoría del banco nacional, una demanda clave del Fondo Monetario Internacional durante meses y a la que las facciones políticas se han resistido.

Hablando en una conferencia de prensa en la que no apareció visiblemente junto al presidente libanés Michel Aoun, Macron dijo que se acercaba al Líbano con "los requisitos de un amigo que se apresura a ayudar, cuando los tiempos son difíciles, pero no para dar un cheque en blanco a los sistemas que ya no tienen la confianza de su gente".



Con información de AP y Reuters