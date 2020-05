Japón recomienda no viajar a cinco países de Latinoamérica

WASHINGTON - El gobierno de Japón anunció el martes que elevará su alerta de viajes a 13 países, entre los cuales están cinco de América Latina, debido al número de casos de contagios por coronavirus.

Según informa la agencia de noticias del gobierno japonés, Kiodo News, los países de la región incluidos en la lista son: Honduras, Colombia, México y Uruguay y la isla de las Bahamas, en el Caribe.

Con estos 13 países, la lista de alerta de viajes de Japón a sus ciudadanos se eleva a 100 naciones, mencionó el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, en una conferencia de prensa.

"Las regiones donde se está propagando la infección van variando con el tiempo", dijo Motegi a la prensa.

Actualmente, Latinoamérica tiene una de las tasas de contagios más altas y en muchos países de la región, las autoridades no han podido determinar con exactitud las cifras de casos positivos y fallecidos debido a la falta de recursos o a no contar con un buen control de datos, o porque los propios gobiernos no han querido revelar las cifras, según denuncias.

Hasta la fecha, Japón ha prohibido la entrada de viajeros extranjeros de 87 países y regiones, incluidas China, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia y la mayor parte de Europa desde marzo, y suspendió hace días las visas emitidas a personas del resto del mundo.