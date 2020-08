EE.UU.: Irán aborda petrolero de bandera liberiana cerca de Estrecho de Ormuz

El ejército de Estados Unidos denunció el miércoles que la marina iraní abordó brevemente un petrolero de bandera liberiana cerca del Estrecho de Ormuz.

El Comando Central divulgó un video en blanco y negro con imágenes de lo que parecían ser fuerzas especiales descendiendo por una cuerda desde un helicóptero al petrolero MV Wila.

Según un mensaje de Twitter de los militares estadounidenses, fuerzas iraníes consistentes de dos barcos y un helicóptero, detuvieron y abordaron el Wila.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT